FormaSUS abre inscrições para 209 vagas de nível técnico na área da saúde

Através da Formação do Sistema Único de Saúde (FormaSUS), a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE) está com inscrições abertas para o preenchimento de 209 vagas de nível técnico.



O programa tem como objetivo ofertar bolsas integrais de estudo em cursos na área de saúde. Os interessados podem se candidatar através do link, até o próximo dia 1° de julho.

Para ter a sua inscrição validada, o aluno deve cumprir os requisitos necessários presentes no edital. Entre eles: ter cursado o ensino médio em escolas públicas ou escolas privadas sob condição de ser bolsista integral, além de possuir pontuação média superior a 5 no ensino médio.

Para se inscrever, são necessários também: o histórico escolar ou ficha 19 da instituição de ensino do participante, a declaração de bolsista integral (somente em casos de candidatos que cursaram o ensino médio em escola privada), além do documento oficial de identificação. A comprovação de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal é opcional para os inscritos.

A classificação será calculada através da média das notas de Português e Matemática do candidato, correspondendo a 70% da média geral final. Os 30% restantes correspondem à inscrição no CadÚnico. Vale ressaltar que os candidatos que não possuírem inscrição no CadÚnico terão a Média Geral Final da classificação baseada apenas nas notas do ensino médio.

FormaSUS

São ofertadas bolsas integrais em 47 unidades de ensino técnico localizadas em 23 municípios de 11 regionais de saúde nos cursos de: Enfermagem, Radiologia, Farmácia e Análises Clínicas.

Para mais informações, os interessados devem acessar o site formasus.saude.pe.gov.br.

