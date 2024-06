Pernambuco abre seleção com 120 vagas de emprego para alfabetizador e tradutor-intérprete de Libras

A- A+

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) abriu seleção simplificada com 120 vagas de emprego para educadores sociais, com oportunidades para alfabetizador e tradutor-intérprete de Libras, que vão atuar em escolas públicas no Estado.

Segundo o edital, publicado nessa quarta-feira (5), no Diário Oficial, do total de vagas, 100 são para alfabetizador e 20 para o cargo de tradutor-intérprete de Libras, com formação de cadastro de reserva.

Para a alfabetizador, é necessário ter o ensino médio completo, estar cursando Pedagogia a partir do 5º período ou já ser formado no curso. Já para a vaga de intérprete, além de ensino médio completo, é necessário apresentar certificado de habilitação em Libras, com comprovação em proficiência.

Interessados devem preencher o formulário de inscrição, disponível até as 23h59 do dia 11 de junho. As inscrições são gratuitas. A seleção ocorrerá em duas etapas: inscrição e análise curricular. Os selecionados receberão bolsa mensal de R$ 1.200.

O contrato será de seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Os profissionais atuarão no processo de alfabetização de jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos que não tenham o domínio da leitura e da escrita.

A carga-horária do alfabetizador será de 20 horas semanais, sendo 10 horas para desempenho de atividades em sala de aula como os alfabetizandos, e 10 horas dedicadas a planejamento pedagógico, formação continuada e produção de material.

Já a carga-horária do tradutor-intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) será de 12 horas semanais, sendo 10 horas para desenvolvimento da função e 2 horas para a formação continuada.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 26 de junho, já o início das aulas em 15 de julho. A iniciativa faz parte do Programa PE + Alfabetizado, braço estadual do Programa Brasil Alfabetizado, do Ministério da Educação (MEC).

