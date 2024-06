A- A+

Secretaria de Defesa Social de Pernambuco abre 30 vagas para contratação temporária; veja os cargos Edital sobre o certame já está disponível para ser consultado no Diário Oficial do Estado

Com o objetivo de preencher as oportunidades disponíveis em diversas áreas, a Secretaria de Administração (SAD) anunciou, nesta terça-feira (3), a abertura de uma seleção pública simplificada que atenderá a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco.

Com inscrições abertas a partir da próxima quarta-feira (5), o processo irá viabilizar a contratação temporária de 30 profissionais, sendo 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência.

O certame será realizado em única etapa de avaliação curricular. Os profissionais contratados pela SDS deverão atuar nos municípios do Recife, de Caruaru, Serra Talhada e Petrolina, com carga horária de 40 horas semanais.

Estão disponíveis vagas para as áreas de arquitetura, engenharia, administração, cálculo estrutural, instalações hidrossanitárias, manutenção predial e tecnologia da informação.

Poderão participar do concurso cidadãos com, no mínimo, 18 anos completos ou emancipados civilmente. Além disso, o candidato selecionado não poderá acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo os casos constitucionalmente admitidos.

Também será preciso estar em dia com as obrigações eleitorais; não estar impedido de firmar nova Contratação Temporária no âmbito do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, entre outras exigências. Para candidatos do sexo masculino, será exigido o certificado de reservista ou de dispensa de incorporação.

De acordo com o edital, publicado no último sábado (1º), no Diário Oficial e disponível neste link, o processo seletivo terá prazo de validade de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período.



As inscrições poderão ser realizadas por meio do site Seleciona Ses, que está disponível para ser acessado neste link. A previsão é de que o resultado final do certame seja divulgado no dia 23 de julho.



A secretária de Administração de Pernambuco, Ana Maraíza, destacou a importância dessa seleção pública simplificada.

“Por meio desse certame, profissionais de excelência e de diversas áreas contribuirão para o aprimoramento das atividades realizadas na Secretaria de Defesa Social”, ressaltou.

Veja o quadro geral de vagas:

Analista Administrativo

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 2

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Remuneração: R$ 2.500,00



Analista em Cálculo Estrutural

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Remuneração: R$ 5.200,00

Analista em Instalações Hidrossanitárias

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Remuneração: R$ 5.200,00

Analista em Manutenção Predial

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 0

Remuneração: R$ 5.200,00



Analista em Tecnologia da Informação

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 0

Remuneração: R$ 5.200,00



Arquiteto

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 2

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Remuneração: R$ 5.200,00



Arquiteto Especialista em BIM

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 0

Remuneração: R$ 5.200,00

Engenheiro Civil

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 2

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Remuneração: R$ 5.200,00



Engenheiro Civil

Cidade de atuação: Caruaru

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 0

Remuneração: R$ 5.200,00



Engenheiro Civil

Cidade de atuação: Serra Talhada

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 0

Remuneração: R$ 5.200,00



Engenheiro Civil

Cidade de atuação: Petrolina

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 0

Remuneração: R$ 5.200,00

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 0

Remuneração: R$ 5.200,00



Engenheiro Elétrico

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Remuneração: R$ 5.200,00



Engenheiro Eletrônico

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Remuneração: R$ 5.200,00



Engenheiro Especialista em BIM

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 0

Remuneração: R$ 5.200,00



Engenheiro Mecânico

Cidade de atuação: Recife

Vagas para cadastro geral: 1

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Remuneração: R$ 5.200,00



Engenheiro Orçamentista

Cidade de atuação: Petrolina

Vagas para cadastro geral: 2

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Remuneração: R$ 5.200,00

