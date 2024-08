A- A+

SES-PE abre processo seletivo com 46 vagas para profissionais de saúde; saiba como se inscrever As inscrições podem ser feitas até o último minuto de 2 de setembro

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) lançou, na edição desta sexta-feira (16) do Diário Oficial de Pernambuco, edital para seleção simplificada voltada à contratação de 46 profissionais de saúde.

Entre as vagas, há 14 para analistas de saúde e 32 para assistentes de saúde — confira todas no quadro abaixo.

As inscrições podem ser feitas até o último minuto de 2 de setembro por meio do site do Seleciona SES-PE.

O processo seletivo será realizado em etapa única de avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório para todas as funções. O edital prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

A seleção tem prazo de 24 meses e pode ser prorrogada por igual período, segundo portaria conjunta da SES-PE e Secretaria de Administração (SAD).

Para os cargos de assistente social e biomédico, o salário é de R$ 2.584,36. Para fonoaudiólogo e fonoaudiólogo audiologista, R$ 1.705,90. Para técnico em enfermagem, técnico de laboratório e técnico de farmácia, R$ 1.412,00.

Confira o quadro com os detalhes das vagas: Quadro de vagas da seleção simplificada (Arte: Folha de Pernambuco com informações da SES-PE)

Os resultados serão divulgados em 25 de outubro, no site da Secretaria Estadual de Saúde.

