BYD Shark: chinesa lança primeira picape híbrida da marca com 430 cv e autonomia de 480 km

A BYD lançou a primeira picape híbrida plug-in da marca. Batizado de Shark, o modelo é equipado com a Plataforma DMO Super Híbrida Off-road, combinando perfeitamente o estilo robusto do off-road com recursos de segurança e o conforto de uma SUV.

"Como líder global em tecnologias de nova energia, a BYD permanece comprometida em criar soluções inovadoras para usuários em todo o mundo. Com a introdução de nossa primeira picape de energia limpa, a BYD Shark, estamos prontos para redefinir o cenário convencional das picapes a combustão por meio de tecnologia avançada, proporcionando aos usuários um estilo de vida caracterizado por oportunidades ilimitadas. A BYD está agora inaugurando a era da picape global de energia verde", afirmou Stella Li, Vice-Presidente Executiva da BYD e CEO da BYD Americas.

BYD Shark: design inspirado em tubarões, mesclando habilmente tecnologia futurista com poder bruto. Foto: Divulgação/BYD

Design

Para a picape de médio a grande porte, a BYD apostou numa distância entre eixos de 3.260 mm, com uma proporção de distância entre eixos de 59,7%, garantindo uma experiência de condução espaçosa no novo Shark.

Falando no nome, sob a orientação do Diretor de Design da BYD, Wolfgang Egger, o design do veículo se inspira em tubarões, mesclando habilmente tecnologia futurista com poder bruto.

O veículo tem uma luz de LED que atravessa toda a frente, remetendo à boca aberta de um tubarão deixando o veículo com um aspecto de agressividade. As laterais possuem linhas fluídas que refletem o movimento de um tubarão em águas profundas. Na traseira, uma luz inspirada na nadadeira de um tubarão.

O design interior futurista foi desenvolvido por Michele Jauch-Paganetti, Diretor de Design de Interior da BYD. Com um painel de instrumentos LCD de 10,25 polegadas e uma tela multimídia giratória de 12,8 polegadas, a cabine da BYD Shark estabelece um novo padrão de funcionalidade e modernidade.

BYD Shark: design interior futurista, com painel de instrumentos LCD de 10,25 polegadas e uma tela multimídia giratória de 12,8 polegadas. Foto: Divulgação/BYD

Motor e potência

Plataforma Super Híbrida Off-road, uma inovação tecnológica da BYD. Foto: Divulgação/BYD

A BYD Shark vem com sistema híbrido elétrico EHS e um motor de alta potência de 1.5T, atinge uma potência máxima de mais de 430 cavalos. A picape vai de 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos, tempo que supera outros modelos da categoria.

Aproveitando a capacidade do inteligente AWD elétrico, a BYD Shark pode ajustar a distribuição de torque entre suas rodas dianteiras e traseiras em milissegundos, alinhando-se com o coeficiente de adesão ideal em diversas superfícies de estrada.

A potência robusta combinada com controle eletrônico preciso marca uma mudança de paradigma em relação aos sistemas convencionais de AWD a combustível, oferecendo um nível elevado de confiabilidade e facilidade para os usuários de picapes que buscam aventuras off-road.

Economia de combustível

A tecnologia DMO também ajuda na economia de combustível. Comparada a outras picapes a combustível em sua classe, a BYD Shark tem uma redução de 40% no consumo de combustível, mesmo quando operando em níveis de bateria baixos, redefinindo a ideia de que picapes precisam consumir muito combustível.

Como um modelo híbrido plug-in, a BYD Shark, ostenta modos de energia dual de combustível e elétrico, alcança uma notável resistência. Com uma autonomia de 840 km pelo ciclo NEDC, possui autonomia puramente elétrica de 100 km, ideal para deslocamentos urbanos ou viagens mais longas.

Bateria

A picape BYD Shark tem autonomia de 840 km pelo ciclo NEDC e autonomia puramente elétrica de 100 km. Foto: Divulgação/BYD

Integrando a Bateria Blade a um chassi de aço de alta resistência através da tecnologia CTC (cell to chassis), ela garante uma proteção elevada. A Bateria Blade funciona tanto como unidade de energia quanto parte da estrutura do veículo. Ainda em termos de segurança, um aumento de 22% na rigidez torsional do corpo melhora significativamente a dirigibilidade e a estabilidade, reforçando a confiabilidade em terrenos off-road.

A BYD Shark possui um sistema de suspensão independente Duplo A na dianteira e na traseira, equilibrando agilidade de direção e conforto dos passageiros. Construído sobre a arquitetura de tecnologia super híbrida DM, o modo de acionamento do motor abrange mais de 80% das condições de uso, permitindo uma viagem serena e suave.

Além disso, a BYD Shark oferece a função VTOL (vehicle-to-load), onde o veículo se transforma em uma "estação de energia móvel", podendo servir como fonte de energia para diversos aparelhos.

A função VTOL (Vehicle-to-Load) permite a picape se transformar em uma "estação móvel" e servir como fonte de energia. Foto: Divulgação/BYD

Tecnologia inteligente

O painel da BYD Shark pode integrar-se a um ecossistema vasto e diversificado. Através de comandos de voz, os usuários podem gerenciar facilmente os modos de condução, ajustar as configurações de ar condicionado, controlar a reprodução de música e executar diversas outras tarefas, aumentando de forma significativa o conforto ao dirigir.

Os usuários podem gerenciar remotamente seus veículos por meio do aplicativo BYD onde podem ativar o ar condicionado e ajustar a ventilação e o aquecimento dos assentos. Além disso, a BYD Shark introduz a tecnologia de chave digital NFC, permitindo que os usuários acessem o veículo sem uma chave física, usando apenas um smartphone ou outros dispositivos inteligentes.

Aplicativo permite ativas algumas funções do veículo, como ativar o ar condicionado, ajustar a ventilação e o aquecimento dos assentos. Foto: Divulgação/BYD

A aplicação da funcionalidade de heads-up display garante a projeção de informações com informações importantes para a condução sem que o motorista precise olhar para o painel, melhorando a segurança na condução. Além disso, o veículo incorpora uma câmera panorâmica ultra-wide-angle de 540 graus, permitindo ao condutor observar os arredores e a parte inferior do veículo, facilitando a seleção da melhor rota durante a condução off-road.

Estreia no Brasil

Com o lançamento que ocorreu no México, no último mês de maio, a BYD Shark deve chegar no Brasil entres os meses de agosto e setembro. O modelo foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sugerindo que a produção nacional na planta da marca em Camaçari (BA) deve estar prestes a começar.

Os valores devem ficar posicionados abaixo da faixa de R$ 300 mil.

