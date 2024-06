A- A+

Sem cargos, mas com emendas liberadas, PL fica mais perto de Raquel Lyra Partido mudou até líder da bancada pra amortizar críticas e fortalecer o Governo

Independentemente de ter perdido o Detran, o Partido Liberal na Assembleia Legislativa de Pernambuco dá sinais de que seguirá firme ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB). A bancada entende que os cargos eram dos Ferreiras - o deputado André Ferreira e o presidente estadual, Anderson Ferreira - e não do partido.

Também admite que três dos cinco deputados esbravejaram em vão contra o projeto extinguindo as faixas salariais na PM até 2026. Abimael Santos, Alberto Feitosa e Joel da Harpa têm votos da categoria, Queriam o fim das faixas para ontem, mas a proposta acabou aprovada na íntegra.

As ranhuras viraram coisa do passado. Ainda mais agora que quase todos receberam emendas pix (destinadas às prefeituras por indicação do parlamentar). Para três, chegaram na íntegra: Abimael (R$ 1,3 milhão), Joel (R$ 2,3 milhão) e Renato Antunes (R$ 600 mil). Feitosa, o mais rebelde, recebeu R$ 446 mil dos 2,1 milhões solicitados.

Para amortizar as críticas à gestão, a bancada bolsonarista decidiu retirar a liderança de Feitosa, no posto desde abril na tentativa de derrubar o projeto das faixas salariais. A liderança volta para o deputado Nino de Enoque, como no início desta 20ª legislatura.

De perfil discreto, o empresário está em seu primeiro mandato. Até agora ocupou apenas uma vez a tribuna. Fez um discurso de um minuto e 12 segundos para agradecer à governadora as duas creches prometidas para Moreno, município que lhe deu 11.042 votos dos 24.851 em 2022.

A expectativa é de que mude também a composição dos colegiados mais importantes. Antunes deve voltar à titularidade das Comissões de Justiça e de Finanças. Ele se coloca como independente, mas é um dos mais governistas. Não faz uma cobrança que não venha colada a um elogio à gestão. Clima promete ficar mais ameno.

À espera de emendas

Os deputados Henrique Queiroz Filho (R$ 200 mil), Nino de Enoque (R$ 705 mil) e Waldemar Borges (R$ 200 mil) não haviam recebido emendas pix até sexta. O Estado pode pagar até 6 de julho e após as eleições, tem até 31 de dezembro. Mas o que parlamentares como Dani Portela, sem emenda pix, e o próprio Waldemar Borges desejam é verba para entidades, hospitais, movimentos sociais

Mudanças

A Câmara do Recife deve votar hoje proposta do prefeito João Campos que desapropria o Edifício Trianon e o Cine Art-Palácio. Os prédios, na Avenida Guararapes, no Centro, serão cedidos ao Ministério da Educação para construção de um novo IFPE.

Contradição

A prefeita Márcia Conrado (PT) disse que a 1ª etapa da reforma do aeroporto de Serra Talhada vai atrasar por problema na prestação de contas da empresa. A Secretaria de Mobilidade garante que o alargamento da pista foi concluído, a 2ª fase já começou e a obra sai em novembro.

