Cultura Popular 15º Festival Noite do Dendê celebra herança africana, de sexta a domingo (29), no Pina Evento gratuito reúne mais de 24 atrações, entre nações de maracatu, grupos de afoxé, coco de roda e o tradicional trio-pé-de-serra

A Noite do Dendê retorna ao bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, com cortejos e apresentações de palco. Três dias de festividades com acesso gratuito do público, celebram a ancestralidade africana e a cultura afro-brasileira, ao ar livre. A 15ª edição do festival acontece nesta sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29).



O Festival reúne mais de 24 atrações, entre nações de maracatu, grupos de afoxé, coco de roda e o tradicional trio-pé-de-serra.

Festival Noite do Dendê

A primeira edição da festa aconteceu em 1914, após um hiato de 95 anos, ela foi retomada, em 2009, pela Nação Maracatu Porto Rico Baque Virado, do bairro do Pina.

O pontapé da primeira Noite do Dendê, acontece nesta sexta-feira (27), no espaço Ylê Axé Oxóssi Guanboubira, onde está situado à sede do Maracatu Nação Porto Rico, conhecida como Barracatu, localizada na Rua Eurico Vitruvio, nº 483, no Pina.



No centro da celebração, onde vão estar reunidos várias nações e grupos afro, estará o dendê, mais do que um ingrediente, ele é a força espiritual, axé, que conecta o presente ao passado, trazendo a energia das divindades africanas para o cotidiano do Recife.

"Será uma cerimônia linda para pedirmos paz, saúde e muita alegria para esta nossa celebração. Digo sempre que é um momento em reverência aos nossos antepassados, cada um de nós com suas memórias e espiritualidades. Quando falo já consigo sentir um pouco da emoção deste dia, que é trazer essa atmosfera da África para o solo recifense. A cidade vibra ao som dessa herança que não se apaga" disse o Mestre Chacon Viana, filho da Ialorixá e rainha Mãe Elda, do Oxóssi, última majestade coroada dentro da Igreja Rosário dos Homens Pretos, em 1980, no Recife, e atual mestre da Nação Porto Rico.

No sábado (28), acontece o cortejo Tambores Sagrados, no qual reúne seis nações de maracatu, e mais dez grupos de cultura afro. Juntos, eles vão ocupar ruas e avenidas, durante um percurso de aproximadamente 3 km.



A concentração terá início às 17h, em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Pina. De lá, partem rumo ao palco montado nas proximidades do Maracatu Porto Rico, onde a festa será comandada até às 3h do domingo.

Para costurar a programação de três dias, no domingo, o som das alfaias, o som das alfaias, grandes tambores, que marcam a cadência do maracatu, se mistura ao ritmos dos agogôs e ao tilintar dos ganzás, e, também, a Noite do Samba.



Começando mais cedo, a partir das 17h, vários grupos culturais do Recife, vão se revezar no mesmo palco até às 0h. Toda a celebração poderá ser acompanhada pelo público, gratuitamente.

Dendezinho

Também será realizado, nesta edição, o Dendezinho. A festa, dedicada ao público infantil, acontecerá no sábado, (28), das 12h às 17h. A celebração visa festejar os 108 anos da Nação Porto Rico, comemorado no último dia 07 de Setembro.



Repleto de atrações e diversão para toda a criançada, o evento contará com apresentações culturais. Também será distribuído refrigerante, bolo, doces, algodão doce, pipoca, cachorro-quente, picolés e muitas outras guloseimas.



Idealizado e coordenado pela Nação do Maracatu Porto Rico, do Pina, a 15ª edição do Festival Noite do Dendê é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal operacionalizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria Municipal de Cultura. Também apoia a iniciativa a AMANPE: Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco.

Sobre o Festival Noite do Dendê - A chegada do dendê ao Recife se deu junto com os povos africanos, que desembarcaram no Brasil trazendo consigo suas tradições, seus saberes e sua fé. No bairro do Pina, o dendê encontro terreno fértil, e a festa que teve sua primeira edição realizada há quase cem anos, é um reflexo dessa resistência cultural.



Programação:

Sexta-feira, 27.09 -

Océ do Dendê

Maracatu Alvorada Nova

Coco de Mestre Biu

Coco Samba Maria

Trio Forró de Fugueira

Sábado, 28.09 (Cortejo dos Tambores Sagrados)

Nação Almirante do Forte

Nação Encanto do Dendê

Nação Raízes de África

Nação Raízes de Pai Adão

Nação Porto Rico

Nação Zamberacatu

Afro Batuque

Alfaias da Praia

Alvorada Nova

Batadoni

Batuque do Sertão

Baque Raiz

Ogum Onilê

Yalú

Paranambuca

Zumbi dos Palmares

Coco dos Pretos

Bongar

Obirin

Ilê de Egbá

Coco Raízes de Arcoverde

Cambo X

Obo Nilu Batá

Coco de Herança

Sábado, 28.09 (Dendezinho)

12h- Almoço das crianças

12h às 13h - Apresentação de Mamulengo Tomé

13h as 14h– Capoeira Grupo Ayakamaé

14h20 as 15h– Brincadeiras e sorteios

15h as 16h – Baque Mirim e Seus convidados

(Grupo Percussivo Procriu / Maracatu Nação do Flau Filhos de Olorum / Maracatu Nação Erê / Batucada Atômica)

16:30 – Quebra Panela de balão e Encerramento

Domingo, 29.09 (Noite do Samba)

Samba Os de Batera

Samba Sou Delas

Patusco

Banda Base do Samba

Banda Base Tio Gunga

Shel do Samba

Pelezinho

Alanzinho

Tuca Maia

Marquinho Spa

Leno Galeria

Pio o a Cor

Marinho

Gabi do Carmo



SERVIÇO:

15º Festival Noite do Dendê exalta a riqueza da herança africana no Recife

Quando: Sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29)

Onde: Sede da Nação Maracatu Porto Rico, do bairro do Pina

Acesso: Gratuito

Mais informações no Instagram da Nação Porto Rico

