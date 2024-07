24ª Fenearte: feira coloca em destaque o trabalho de mestres artesãos de Pernambuco

A- A+

A 24ª edição da Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato abriu ao público nesta quarta-feira (3). O evento ocupa o Centro de Convenções de Pernambuco até o dia 14 de julho, dando destaque ao talento de mais de 5 mil artesãos.



O tema escolhido para este ano, “Sons do Criar - Artesanato que Toca a Gente”, remete à sonoridade das ferramentas e materiais utilizados pelos artesãos em suas criações. Na Alameda dos Mestres, espaço de destaque da feira, é possível ver alguns desses verdadeiros artistas em ação.



Um dos criadores de Pernambuco com estande no tapete vermelho da Fenearte é Roberto Vital, de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. O barulho do talhador na madeira dá o tom de uma nova escultura que ganha forma em plena feira.

Enquanto conversa com a Folha de Pernambuco, Vital trabalha em uma grande peça, com mais de dois metros. “Nela eu vou contando várias cenas da passagem de Lampião pelo Sertão. Essa obra já foi toda projetada e agora estou fazendo os detalhes”, explica.





Uma novidade neste ano é a estreia de dois novos nomes na Alameda dos Mestres. João Antônio da Silva, mais conhecido como Saúba, é um dos que ocupa o lugar de honra da Fenearte pela primeira vez.

De Jaboatão dos Guararapes, Saúba é reconhecido por sua produção de brinquedos, conhecimento que ele detém há 48 anos e faz questão de compartilhar. “É muito lindo poder brincar com um brinquedo que a gente mesmo faz. Hoje, as crianças só querem celular, e eu faço algo que tira elas disso”, aponta.

Nicinha Otília, de Caruaru, também estreia na Alameda dos Mestres. Para ela, o reconhecimento a faz se sentir representando todas as mulheres artesãs do Alto do Moura. Sua trajetória no artesanato começou ainda na infância.

“Estou com 67 anos de idade. Aprendi com os meus pais. Com 7 anos, vendi meu primeiro boneco de barro e também comprei o meu primeiro vestido. Até hoje, sobrevivo do barro. Criei meus filhos, paguei estudo para eles, tudo com o barro. Sou muito feliz com essa arte que carrego”, defende Mestra Nicinha.

Outro grande nome do artesanato em Pernambuco recebe homenagem em outro espaço da Fenearte. No mezanino no Centro de Convenções, a exposição “O Som do Vídeo” reverencia o legado do ceramista Mestre Nado, com peças de sua autoria, fotos, vídeos e uma linha do tempo contando sua trajetória.

Há mais de 20 anos, Nado - que é também compositor - produz instrumentos musicais a partir do barro. “Quando criança, já fazia uma bolinha oca com o barro. Anos depois, estava no Alto da Sé, com uma dessas bolas na mão, e me veio a vontade de fazer um apito. O primeiro instrumento nasceu disso. Como sou seresteiro, consegui fazer um som para cantar as músicas antigas que eu gosto”, conta.



