A- A+

Fenearte Fenearte: Compradores e expositores terão 40% de desconto para o envio de mercadorias até agosto O anúncio foi feito pela Latam e é destinado ao transporte de cargas do Recife para o resto do País

Até o final de agosto, expositores e compradores que fecharem negócios durante a 24ª edição da Fenearte terão acesso ao transporte das mercadorias entre o Recife e o restante do País com 40% de desconto através da Latam Cargo.

O anúncio foi feito hoje (3) – primeiro dia da feira - pela companhia aérea que também vai participar do evento com outras ações como divulgação especial do evento em todos voos que chegarem na capital pernambucana até o final da Fenearte.

Segundo a empresa, o apoio da Latam tem como objetivo principal reforçar seu apoio à cultura do artesanato brasileiro, bem como seu programa Segundo Voo, que visa reduzir o impacto ambiental da sua operação e estimular a economia criativa.

Reciclagem

Outra iniciativa da companhia é a parceria com a Roda Design Circular – que participa como um dos expositores e reutiliza materiais de voos da Latam. No dia 11 de julho, dentro da programação da Fenearte, está prevista a realização de uma roda de conversa sobre design circular com a participação da gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da LATAM Brasil, Lígia Sato, e da diretora de Negócios e de Criação da Roda, Emanuella Xavier.

A Roda foi criada no Recife para gerar novos produtos economicamente viáveis e produzidos com o material descartado por empresas. Atualmente, a parceria da Latam com a entidade está na etapa de experimentação na transformação criativa de tecidos de tapeçaria, couros e uniformes usados e obsoletos. A equipe de designers criprodutos como bolsas, estojos e almofadas térmicas a partir destes materiais.

Veja também

tribunal de contas TCU aprova acordo entre Oi e Anatel sobre telefonia fixa e prevê R$ 5,8 bi em investimentos