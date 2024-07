Fenearte: 24ª edição da feira tem programação de shows e desfiles de moda

A- A+

A 24ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato começa nesta quarta-feira (3), no Centro de Convenções de Pernambuco, com o tema “Sons do Criar - Artesanato que Toca a Gente”. Além dos 300 estandes ocupados por artesãos e artesãs, o público vai poder contar com uma programação cultural diversificada, envolvendo shows, exposições, aulas de gastronomia e outras atrações.



Do tilintar produzido no encontro das ferramentas de trabalho com a matéria-prima, o artesão faz surgir despretensiosamente, enquanto cria sua arte, diferentes sons. É essa sinfonia que embala o cotidiano dos ateliês que inspira o tema da edição anual da maior feira de artesanatos da América Latina.

Combinando com a temática abordada, o evento escolheu Mestre Nado, artesão olindense conhecido por sua produção de instrumentos musicais a partir do barro, para ser o seu grande homenageado. Ele será reverenciado com uma exposição no mezanino do Centro de Convenções, na mesma área onde acontecem as oficinas da Fenearte.

Shows

Falando em sonoridades, a música tem lugar de destaque dentro da feira. Com curadoria da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o Palco Fenearte receberá shows diários, totalizando mais de 70 atrações de diferentes estilos.

Na programação musical tem como foco linguagens e expressões pernambucanas. Estarão presentes grupos de etnias indígenas e de afoxé, boi, caboclinho, cavalo marinho, ciranda, coco, frevo e maracatu, além de blocos líricos, bandas de brega, de forró e de pífano, e ainda artistas da cena contemporânea da música pernambucana.

As apresentações começam hoje, às 13h, com o Grupo Cultural Fulni-ô. João do Pife e Banda Dois Irmãos, Cantoria Crua e Olegário Lucena também estão entre as atrações do dia. Ao longo da feira, sobem ao palco outras atrações, como Maciel Salú, Mestre Anderson Miguel, Jéssica Caitano, Isabela Moraes, Orquestra de Bolso, Forró Escaletado, Guerreiros do Passo, As Filhas de Baracho, Vitória do Pife, Isadora Melo, Gabi do Carmo e Faringes da Paixão.

Moda

Nesta edição, as atividades relacionadas à moda passaram por uma mudança dentro do evento. O projeto Passarela Fenearte, realizado até o ano passado, deu lugar ao Moda Fenearte. A proposta é ampliar o olhar para esta linguagem, indo além dos tradicionais desfiles, que não deixaram a programação. Eles serão realizados em dois sábados: 6 e 13 de julho.

O estilista Walério Araújo, pernambucano radicado em São Paulo, vai inaugurar a passarela da Fenearte. Ele apresenta no dia 6, às 17h, a coleção “Minha Mãe Dona Nenê”, lançada na última edição do São Paulo Fashion Week. No segundo dia de desfile, a Loja da Moda Autoral de Pernambuco (MAPE) vai homenagear o percussionista pernambucano Naná Vasconcelos.

A partir de hoje, o lounge do Moda Fenearte recebe os Encontros de Moda, destinados à formação de profissionais, abordando temas como modelagem e moda sustentável. Outro destaque é o Desafio MAPE, concurso que conta com a participação de 15 estudantes de moda e design de instituições pernambucanas. Eles terão suas criações avaliadas por um júri técnico, concorrendo a prêmios em dinheiro e uma mentoria com Walério Araújo.

Confira a programação completa do Palco Fenearte:

03/07

13h – Grupo Cultural Fulni-ô

13h30 – Tribo Xucuru

15h – João do Pife e Banda Dois Irmãos

15h40 – Samba de Coco Irmãs Lopes

16h20 – Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires

17h – Coco das Estrelas

18h – Cantoria Crua

19h40 – Olegário Lucena



04/07

15h – O Urso Zé da Pinga

15h40 – Mestre João Limoeiro

16h20 - Afoxé Ogbon Obá

17h – Orquestra de Bolso

18h – Nika Macedo

19h40 – Faringes da Paixão



05/07

15h – Boi Teimoso

15h40 – Urso da Rua do Sapo

16h20 – Banda de Pífanos Riacho do Meio

17h – Banda Ojú Obá

18h – Dandara MC

19h40 – Sangue de Barro



06/07

15h –Coco Chinelo de Iaiá

15h40 – Coco de Mulheres

16h20 – Célia do Coco

17h – Bloco Afro Daruê Malungo

18h – Luana Tavares

19h40 – Isabela Moraes

07/07

15h – Coco do Mestre Biu

15h40 – Maracatu Baque Mulher

16h20 – Vitória do Pife

17h – Mestre Anderson Miguel

18h – Riáh

19h40 - Zendo



08/07

15h – Canário do Império

15h40 – Mano de Baé

16h20 - Banda de Pífanos Folclore Verde

17h – Derso Luiz

18h – Gabi do Carmo

19h40 – Rogéria Dera



09/07

15h – Boi Tira Teima

15h40 – Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova de Nazaré da Mata

16h20 – As Filhas de Baracho

17h – Orquestra Iorubás de Pernambuco

18h – Tonfil

19h40 – Laís Senna



10/07

15h – Cirandeiro Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

15h40 – Maracatu de Baque Solto Galo Dourado

16h20- Bloco de Caboclinhos do Sítio Melancia de João Alfredo

17h – Nino Alves

18h – Mariana Rocha

19h40 – Rabecado



11/07

15h – Afoxé Ara Ow Funfun (Povo dos Ventos)

15h40 – Boi Teimoso

16h20 – Bloco Lírico Seresteiros de Salgadinho

17h – Agda

18h – Tagore

19h40 – Isadora Melo



12/07

15h – Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno

15h40 – Bloco Rural Estrelinha

16h20- Bloco Carnavalesco Lírico Eu Quero Mais

17h – Mocinha de Passira e Sérgio Ricardo

18h – Matheus de Bezerra

19h40 – Maciel Salú



13/07

15h40 – Grupo Percussivo da Escola de Artes Integradas do Instituto Conceição Moura

16h20- Grupo Guerreiros do Passo

17h – Banda de Pífanos Nossa Senhora das Graças

18h – Jéssica Caitano

19h40 – Forró Escaletado



14/07

15h – Coco de Engenho

15h40 – Cia Agbês Show

16h20- Urso da Peleja

17h – DJ Big

18h – Saga HC

19h40 - Barro

