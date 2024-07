24ª Fenearte: programação gastronômica tem queijo coalho como ingrediente central de receitas

A- A+

A gastronomia também integra a programação da 24ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato, que ocorre nesta quarta-feira (3) até 14 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco.



Nesta edição da Cozinha Fenearte, o queijo coalho é o tema, reforçando a campanha pelo reconhecimento do alimento como Patrimônio Cultural do Brasil. O produto será o ingrediente central de todos os pratos preparados nas aulas de gastronomia.

Com programação de quinta-feira a domingo, à tarde e à noite, o espaço receberá 17 chefs pernambucanos. A abertura será no dia 4, às 16h30, quando os confeiteiros Matheus Oliveira e Leonardo Carvalho vão preparar um cheesecake de cartola.



Outros profissionais, como Hellida Kelsch, Pedro Godoy, Claudemir Barros, César Santos, Carmem Virgínia, Negralinda, Yuri Machado, Rapha Vasconcellos, Claudia Luna e Thiago das Chagas também estarão no comando das panelas.



Confira a programação da Cozinha Fenearte:

04/07

16h30 - Cheesecake de cartola — com Matheus Oliveira e Leonardo Carvalho

18h30 - Merengata de banana com queijo de coalho — com Hellida Kelsch



05/07

16h30 - Saia Rodada (carne de sol desfiada, feijão de corda, arroz, queijo de coalho em cubos) — com Lucia Soares

18h30 - Arrumado de Polvo da Encruzilhada — com Pedro Godoy



06/07

16h30 - Petit gateau de queijo de coalho e goiabada — com Claudemir Barros

18h30 - Danado de Bom (filé de carne de sol acebolada na manteiga de garrafa, acompanhada de cuscuz especial do chef, molho de queijo de coalho e cheiro verde — com César Santos



07/07

16h30 - Queijo de coalho e café: uma tradição pernambucana — com Lidiane Santos

18h30 - Confit de mariscada — com Negralinda



11/07

16h30 - Carne de sol com natas e cogumelo — com Thiago das Chagas

18h30 - Dressed cake de red velvet com queijo de coalho — com Anna Corinna

20h30 - Receita em definição — com Carmem Virgínia



12/07

16h30 - Bolo de queijo de coalho, natas, fubá e goiabada — com Jonathan Liandro

18h30 - Na Sombra de um Umbuzeiro (risoto de umbu, ragu de bode e queijo de coalho frito) — com Giordano Linhares



13/07

16h30 - Ancho de sol, musseline de macaxeira e queijo de coalho mais farofa de feijão-verde frito — com Rapha Vasconcellos

18h30 - Filé de sol e pirão de coalho — com Yuri Machado



14/07

16h30 - Dadinho de polenta com recheio de queijo de coalho — com Claudia Luna

18h30 - Virou Linguiça (linguiça matuta recheada com queijo de coalho defumado, aligot de macaxeira, demi-glace com mel de engenho e cebola brulée) — com Rafhael Diniz

Veja também

RECEITA Cachorro-quente grelhado: saiba qual é o truque inesperado para uma receita perfeita