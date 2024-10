A- A+

CINEMA Saiba por que 3 de outubro é o dia de "Meninas Malvadas" A origem da celebração tem a ver com uma cena do filme "Meninas Malvadas", lançado em 2004

Os fãs de “Meninas Malvadas” estão em festa nesta quinta-feira (3). É que o dia 3 de outubro é conhecido como “Mean Girls Day”, data que celebra o filme.

A origem da comemoração tem a ver com uma cena curta no longa-metragem de 2004, que marca uma das primeiras interações entre a protagonista Cady Heron (Lindsay Lohan) e Aaron Samuels (Jonathan Bennet), seu crush.

No diálogo, ele pergunta a ele qual era a data. “Em 3 de outubro, ele me perguntou que dia era”, narra a personagem, que responde sorridente.



Dirigido por Mark Waters e escrito por Tina Fey, “Meninas Malvadas” é uma comédia que retrata dilemas da adolescência. A trama acompanha a chegada de Cady Heron, uma garota educada na África pelos seus pais cientistas, a uma escola no subúrbio dos Estados Unidos.

Ciente das leis de popularidade que dividem seus colegas, ela acaba no meio de um grupo de garotas apelidadas de "As poderosas". Enquanto planeja destruir as meninas, ela tenta manter sua essência.



