Música 3ª edição do Bota Festival leva shows gratuito a Olinda, neste sábado (30) Evento com acesso gratuito, encontro independente de músicos de Olinda oferece shows de bandas e Djs, a partir das 18h

O Bota Festival, encontro independente de músicos de Olinda, promove sua 3ª edição, neste sábado (30), a partir das 18h, na Rua Maria Ramos, em Bairro Novo (próximo à Praça Vitoriano Regueira), com shows abertos ao público.

Destaque desta edição, a Banda Ska Maria Pastora aproveita o evento para lançar o vinil “As Margens do Rio Doce”. O lançamento tem parceria com o selo alemão Tropical Diáspora Records e já está disponível em todas as plataformas digitais. A apresentação terá participação da cantora Rob Love.

Atrações

Além de Ska Maria Pastora, o festival apresenta a Orquestra Bregadelic, Infa Vermelho e DizMaia. Dj Catarina Dee Jah vai tocar nos intervalos, Urêa chega com seu projeto Beat Singer, e ainda Dub Manual convida Alex Romariz e Rimas Inc. para completar o set musical da festa.

O Bota Festival é totalmente gratuito, com comidas e bebidas vendidas no local, o que garante a realização do evento independente.

SERVIÇO:

Bota Festival

Quando: Sábado, 30 de novembro, a partir das 18h

Onde: Rua Maria Ramos, Bairro Novo - Olinda (próximo à Praça Vitoriano Regueira)

Acesso gratuito

