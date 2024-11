A- A+

Teatro 3ª edição do Pontes Flutuantes começa nesta sexta (22) em Petrolina Com a presença de Eugênio Barba e Julia Varley, Integrantes do Odin Teatret (DK), o evento acontece de 22 a 24 de novembro, na Ilha do Massangano

O Encontro Internacional Pontes Flutuantes promove sua terceira edição nesta sexta-feira (22), às 14h, na Ilha do Massangano, em Petrolina. O evento, promovido pela Cia Biruta de Teatro, traz para o Sertão do São Francisco, dois grandes nomes do teatro mundial: Eugênio Barba e Julia Varley, integrantes do grupo dinamarquês Odin Teatret, que comemora 60 anos em 2024.

“Estamos em nossa terceira edição e, ao longo dessa trajetória, recebemos sempre grandes nomes da cena, como Eugênio, Julia e Carlos Simioni (Lume Teatro). É um encontro para que possamos dialogar e estar em contato com outros grupos, algo muito importante para quem faz teatro. É uma maneira de fortalecer o nosso trabalho e o dos outros grupos da região”, pontua Cristiane Crispim, atriz e organizadora do encontro.



Com o objetivo de promover a interiorização de encontros e discussões sobre o teatro, o Pontes Flutuantes vai reunir espetáculos, masterclass, oficinas e intercâmbio cultural entre artistas até 24 de novembro.



Programação

No primeiro dia de encontro, os participantes irão dançar junto com o Samba de Veio da Ilha do Massangano e participar de um momento de compartilhamento de criações e pedagogias da cena.



À noite, a partir das 20h, no Teatro Dona Amélia, em Petrolina, o público vai poder conferir o espetáculo “Notícias do Dilúvio – Um canto à Canudos, da Cia Biruta de Teatro.

A programação do sábado (23) inclui a oficina “O Eco do Silêncio”, ministrada por Julia Varley, uma roda de conversa com Eugênio Barba e Reginaldo Carvalho, e a demonstração-espetáculo “Irmão Morto”, do Odin Teatret.

Para encerrar o encontro, no domingo (24), acontece a segunda parte da oficina “O Eco do Silêncio”, uma mesa redonda com Julia Varley e o Masterclass com Eugênio Barba e Julia Varley.



“Serão três dias de imersão, em que esses mestres irão compartilhar a sua trajetória na arte, ao longo de anos de pesquisa e do fazer teatral”, frisa o ator, diretor teatral e dramaturgo, Antônio Veronaldo, que também é um dos organizadores do evento.

Podem participar do evento, diretores, atores, dançarinos e alunos de artes cênicas da região e de todo o Nordeste, com experiência no fazer teatral e afinidade com o trabalho desenvolvido pelo grupo dinamarquês.



As inscrições são realizadas através do formulário eletrônico. Outras informações sobre as inscrições e investimento, através do e-mail [email protected] ou do telefone (87) 98149-7287.

Nesta edição, o projeto conta com a parceria da Abajur Soluções, Odin Teatret, do Teatro de Retalhos e com o apoio da Prefeitura e do Sesc Petrolina

Confira a programação completa:

22/11 | SEXTA

14h – Abertura da terceira edição do Pontes Flutuantes – Samba de Veio da Ilha do Massangano – Ilha do Massangano (Petrolina/PE)

14h30 – Confluências - espaço de intercâmbios, compartilhamento de criação e pedagogias da cena, desenvolvido pelos grupos e participantes – Ilha do Massangano (Petrolina/PE)

20h – Apresentação do espetáculo “Notícias do Dilúvio - Um Canto a Canudos”, da Cia Biruta de Teatro (Petrolina/PE) – Teatro Dona Amélia (Sesc Petrolina) | Ingressos: R$ 30 e R$ 60

23/11 | SÁBADO

09h – Oficina “O Eco do Silêncio”, com Julia Varley (Dinamarca) - Sesc Petrolina

14h – Roda de conversa sobre ilhas, trilhos e pontes – O teatro e suas margens, com Eugênio Barba e Reginaldo Carvalho – CEU das Águas (Cineteatro Massangano/Petrolina)

19h – Demonstração-espetáculo “Irmão Morto”, do Odin Teatret (Dinamarca) – Teatro Dona Amélia (Sesc Petrolina)

24/11 | DOMINGO

09h – Oficina “O Eco do Silêncio”, com Julia Varley (Dinamarca) – Sesc Petrolina

14h – Mesa sobre “The Magdalena Project”, com Julia Varley – CEU das Águas (Cineteatro Massangano/Petrolina)

19h – Masterclass com Eugenio Barba e Julia Varley (Dinamarca) – Teatro Dona Amélia – Sesc Petrolina

