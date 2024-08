5 atividades para aproveitar em família nas últimas semanas de férias

A- A+

O final das férias é mais intenso, a cabeça já está focada no retorno à rotina, mas aproveitar cada minuto é fundamental para fazer a folga valer a pena. Um momento em família é bem vindo, basta ter uma programação que inclua todos os membros.

Nada melhor do que criar memórias com experiências nunca antes vivenciadas pela família, é o momento de inovar e unir as pessoas. As opções são diversas e a diversão é garantida!

Piquenique de quintal

Na vida agitada esquecemos como é bom sentar, relaxar e respirar, ainda mais em boa companhia. Um jardim, no fundo do quintal, na praia ou no parque, o importante é a reunião regada a comidas gostosas para celebrar o momento. A grande cesta com pães e doces pode ser trocada por petiscos, refrigerante e outros alimentos que não demandam longa preparação, funciona basicamente como uma refeição fora de casa, mesmo que seja na varanda, mas com uma atmosfera muito mais gostosa.

Noite de jogos

Em uma noite dedicada à diversão da jogatina, os jogos de tabuleiro e baralho não podem faltar. Na mesa ampla rodeada de acepipes e bebidinhas, a farra é válida para qualquer idade. O importante é escolher o jogo de acordo com a faixa etária dos jogadores.

Quando a família é composta somente por adultos, os cassinos online são ótimos para descontrair. Um rápido cadastro no 1Win garante apostas, jogos de cassino e demais games imperdíveis.

Date massinha

Em alta nas redes sociais, o date massinha é uma tendência para agrupar pessoas para a interação. Além dos casais, toda a família pode ser reunida para conversar, bebericar e brincar de massinha, o passatempo de criança distrai a cabeça e alivia o estresse. O desafio consiste em definir personagens para competir, quem fizer a escultura com maior semelhança, ganha.

Jantar especial

Um jantar romântico é perfeito, mas uma refeição gostosa em família também é deliciosa. O momento fica ainda melhor quando se une diversas pessoas para preparar uma comida especial. Seja um simples pastel ou uma receita complexa, o importante é fazer todo mundo ajudar na preparação, uma função que une o grupo. Ao final, basta degustar as receitas criadas e dar boas risadas em família no fim das férias.

Acampadentro

Outra pedida que combina com o jantar feito por diversas mãos é o acampadentro. Assim como o piquenique, o improviso é o segredo. Sem sair para um camping ou área aberta, uma barraca na sala é o suficiente. Colocar uns colchões, lençois como um teto e levar todo mundo para dormir em um cômodo incomum torna o acampamento muito divertido. Jogar, assistir filmes e usar lanternas ao invés de lâmpadas são passatempos perfeitos para o acampamento improvisado. Ele é ideal para adultos e crianças, uma diversão sem limite de idade, acessível e inesquecível.

Todas as atividades citadas são incríveis para realizar em família, basta sentir se combinam com seu grupo e programar. Não deixe de viver novas experiências, mesmo quando são consideradas banais, para ter histórias para contar, rir e fazer valer as férias.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

Famosos Ator de "Power Rangers" é procurado pela polícia após ser acusado de agredir idoso de andador