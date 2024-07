A- A+

educação Voltas às aulas: escolas particulares de Pernambuco retomam atividades a partir desta quarta (31) Nesse momento, alguns pontos de atenção com as crianças e adolescentes devem ser adotados

Após o período de férias, os estudantes voltam às aulas nas escolas particulares de Pernambuco a partir desta quarta-feira (31). Nesse momento, alguns pontos de atenção com as crianças e adolescentes devem ser adotados, justamente para readequar a rotina de estudos ao dia-a-dia dos alunos.

Uma das instituições que vai retomar as aulas já nesta quarta é o Colégio Santa Maria, com unidades em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, e no Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. No retorno, estão previstas atividades pedagógicas para os alunos, movimento que deve ser repetido em outras escolas.

"A gente vem com alguns projetos, como o de redação, para alunos do 6° ao 9° ano. Nele, vamos trabalhar redação e interpretação de texto. Vamos também receber os menores de forma lúdica, com brincadeiras infantis, em uma acolhida mais divertida mesmo, com muita interação com as crianças e professores", explicou a diretora da unidade de Boa Viagem do Colégio Santa Maria, Ana Paula França.

"Na unidade Paiva, estamos abrindo mais uma turma do G1, para crianças de um a dois anos. Muita gratidão aos pais pela confiança, até por estarmos aqui pelo crescimento dos nossos alunos, nesse segundo semestre. Sempre nessa parceria com a nossa escola, então estamos com muita expectativa para que esse retorno aconteça da melhor maneira possível", completou a diretora da unidade do Paiva, Wilma Souza.



A readaptação a uma rotina de estudos, principalmente para os alunos que estão em preparação para o vestibular, também é muito importante.

"Como eles estão voltando das férias, o mais importante é reconstruir a rotina de estudos e realização das tarefas. Primeiramente fazemos a volta com essa reorganização, inclusive com uma avaliação diagnóstica, para entender como os alunos estão chegando. Orientamos também a checagem dos materiais escolares, para que os alunos possam vir para o colégio com tudo em dia também", disse a diretora Ana Paula França.

Colégio Santa Maria. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Retorno e preparação para o próximo ano

O retorno às aulas está previsto no calendário universal fornecido pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE) para as instituições de ensino. Enquanto algumas escolas retomam as atividades já nesta quarta, outras vão optar pela volta na quinta (1°), para aproveitar o início do mês de agosto. Isso, segundo o sindicato, está previsto no regulamento.

"A volta no calendário oficial é dia 31 de julho, mas, o sindicato oferece uma folga no calendário universal. Todas as escolas devem ter pelo menos 200 dias letivos por ano, então fornecemos um calendário com mais dias, para que cada escola faça seu planejamento individual de acordo com as nossas diretrizes. Assim, nada impede as escolas que quiserem retomar as aulas a partir do dia 1°, não tem problema, assim como as que querem começar no dia 31", disse o presidente do Sinepe-PE, José Ricardo Dias Diniz.

Momento é de reorganização para melhor acolher os estudantes. - Foto: Canva

Ainda de acordo com o sindicato, mesmo com a expectativa da volta, a preparação para o próximo ano letivo deve começar já a partir de agora.

"Já iniciamos nesse segundo semestre o planejamento para o próximo ano letivo. As escolas já estão montando as matrículas para o próximo ano, e os pontos de melhoria para o planejamento pedagógico, para as escolas também melhorarem. Não é só cumprir o planejamento para esse ano, mas sim pensar já em 2025", completou o presidente do sindicato.

Impacto no trânsito

A volta às aulas deve, como já é de costume, impactar o trânsito nas cidades mais populosas do Estado. No Recife, a história não é diferente, e nas primeiras semanas de reinício das atividades o fluxo de veículos nas vias deve aumentar, com a previsão de transtornos para os motoristas e população em geral.



Para garantir a segurança e o respeito às regras, sobretudo em áreas unidades de ensino, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vai montar a Operação Volta às Aulas. O esquema trará reforço na atuação de agentes principalmente nos bairros de Areias, Boa Viagem, Graças, Espinheiro e Várzea, onde há uma maior concentração de escolas.

Veja também

ALERTA Inmet emite alerta de vendaval em Pernambuco; ventos podem chegar a 60 km/h