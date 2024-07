A- A+

CINEMA "A Flor do Buriti": filme premiado em Cannes terá pré-estreia no Recife Sessão especial ocorre no Cinema da Fundação (Porto), seguida de debate com os diretores e o cineasta Vincent Carelli

“A Flor do Buriti”, filme brasileiro premiado no Festival de Cannes deste ano, terá uma sessão especial no Recife. A pré-estreia ocorre nesta terça-feira (2), às 19h, no Cinema da Fundação (Porto), seguida de um debate com os diretores e o cineasta Vincent Carelli.



Dirigido por João Salaviza e Renée Nader Messora, o longa-metragem retrata a luta pela terra dos Krahô, no norte do Tocantins, e as diferentes formas de resistência implementadas pelas comunidades indígenas no Brasil.

Atravessando os últimos 80 anos dos Krahô, o filme leva para a tela um massacre ocorrido em 1940, onde morreram dezenas de pessoas. Perpetrado por dois fazendeiros da região, as violências praticadas naquele momento continuam a ecoar na memória das novas gerações.

As filmagens de “A Flor do Buriti” ocorreram ao longo de 15 meses, em quatro aldeias diferentes da Terra Indígena Kraholândia. A pequena equipe envolvida no projeto se dividia entre indígenas e não indígenas. Relatos históricos baseados em conversas e a realidade atual da comunidade serviram de base para a construção da narrativa do filme.

O longa-metragem percorreu mais de 100 festivais ao redor do mundo e venceu 14 prêmios. Em Cannes, levou o troféu de melhor elenco na mostra Un Certain Regard. A estreia oficial está prevista para esta quinta-feira (4).



Veja também

SHOW Entenda a amizade entre Chris Martin e Michael J. Fox, que tocaram juntos na Inglaterra