Leilão Acervo do empresário de Jimi Hendrix vai a leilão; um material inédito deve alcançar R$ 1,5 milhão Mais de 50 fitas consideras raras estão à venda, com versões nunca ouvidas para 'Up From the Skies', 'Ain't No Telling', 'Little Miss Lover' e 'Stone Free'

Imagine ter em mãos dezenas de fitas com gravações de Jimi Hendrix, algumas delas nunca ouvidas e ainda dentro das caixas originais com os títulos na caligrafia do próprio guitarrista.

É esse acervo, avaliado em milhões de reais, que será leiloado nesta terça-feira (15) pela Propstore, especializada em memorabilia de cinema, TV e música, em Londres.

São mais de 50 fitas consideradas raras, com gravações master de Hendrix que incluem versões nunca ouvidas de “Up From the Skies”, “Ain’t No Telling”, “Little Miss Lover” e “Stone Free” que, de acordo com informações do jornal britânico The Guardian, são "muito diferentes em som e duração" das versões conhecidas pelo público. Por isso, a expectativa é que apenas a fita com essas versões inéditas seja vendida por 200 mil libras, cerca de R$ 1,46 milhão.

A coleção inclui ainda contas pagas por Hendrix a um médico da Harley Street, em Londres; contas de lavanderia; uma nota em que a gravadora de Hendrix informa que ele está sendo despejado do apartamento de Ringo Starr porque os vizinhos reclamaram muito dele; o primeiro contrato da The Jimi Hendrix Experience; documentos pessoais, itinerários de turnê e detalhes de transações financeiras.

O acervo está sendo vendido por Patricia “Trixie” Sullivan, que foi assistente pessoal do empresário de Hendrix, Mike Jeffery, entre 1966 e 1973. Após a morte do patrão, ela guardou o acervo que Jeffery mantinha em seu escritório londrino.

A coleção é considerada tão importante que três colecionadores voaram dos EUA e da Europa continental apenas para examinar os itens do leilão, e três produtoras analisaram o material para possíveis documentários e filmes sobre o músico.

