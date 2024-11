Afoxé Oxum Pandá lança EP anunciando a celebração dos seus 30 anos

A- A+

Leia também

• Festival de Cultura Negra de Pernambuco: segunda edição movimenta o Pátio de São Pedro

• Lia de Itamaracá assumirá Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer do município de Itamaracá

• Afoxé Oxum Pandá apresenta novo show, "Santería", na Caixa Cultural Recife

Como primeiro ato alusivo aos seus 30 anos de existência, celebrados em janeiro de 2025, o Afoxé Oxum Pandá, grupo que protagoniza a preservação e valorização da cultura afro-brasileira em Pernambuco, lançou um novo EP nas plataformas digitais de streaming.



“Afoxé Oxum Pandá 30 anos - A Era de Ouro Chegou” revisita a trajetória do grupo através de regravações e canções inéditas. Com produção musical de Jorge Féo e direção musical de Júnior Candeias, o álbum digital apresenta sete faixas.



O disco reúne quatro regravações do álbum de estreia, “Não Há Silêncio” (2000) - “Não Há Silêncio”, “Princesa Negra”, “Oxum Pandá” e “Rosas pra Iemanjá”, todas composições de Jeane Siqueira - e as faixas inéditas “Oxum Pandá Chegou”, de autoria de Renato Fonseca; “Clareia”, de Karynna Spinelli, com participação especial da cantora; e a versão em espanhol de “Todo Mundo Pede Amor” (“Todo Mundo Pide Amor”), grande sucesso do álbum “Brilho do Sol” (2008).



Ouça:







Afoxé Oxum Pandá

Com raízes no terreiro de candomblé e na devoção à Orixá Oxum, o grupo foi criado em janeiro de 1995 pelo Babalorixá Genivaldo Barbosa Lemos e por Sandra Guerra.



Desde então, o Afoxé Oxum Pandá tem marcado presença no Carnaval de Olinda e Recife, em festivais e projetos culturais diversos, propagando a musicalidade do Ijexá e a exaltação da cultura e da religiosidade negra em Pernambuco e noutros Estados brasileiros.

Ao longo dos anos, o grupo, que é o quarto afoxé mais antigo em atividade em Pernambuco, consolidou uma vasta trajetória artística, com três álbuns lançados, inúmeros espetáculos temáticos e participando de eventos como o Festival Porto Musical (2024) e das comemorações do título Recife Cidade da Música (2022), totalizando mais de 200 apresentações interligando música, dança e fé.

O Oxum Pandá também firma compromisso com a inclusão e a diversidade. O clipe “Filhes D’Oxum, Mel do Mundo” (2024), por exemplo, promove a linguagem de gênero neutro e apoia causas LGBTQIAPN+.



O afoxé também se destaca por ocupar palcos teatrais. Recentemente, o grupo levou seu novo show “Santería”, com canções em português e espanhol, ao teatro da Caixa Cultural Recife.

Segundo Jorge Féo, o lançamento do EP "A Era do Ouro Chegou" marca o início de um novo ciclo para o grupo, renovando o compromisso do Afoxé Oxum Pandá com a propagação da cultura de matriz africana. “Intencionamos que o ano de 2025 seja muito próspero, com muitas apresentações para celebrar o repertório do novo EP e as três décadas de existência junto ao público”, vibra o produtor.

SERVIÇO:

EP “Afoxé Oxum Pandá 30 anos - A Era de Ouro Chegou”

Já disponível nas plataformas de streaming

Saiba mais sobre o grupo no Instagram (@afoxeoxumpanda)

Veja também

POLÊMICA Ana Paula Minerato é demitida da Band após falas racistas