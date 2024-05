A- A+

COMOÇÃO "Ainda dói", diz filho de Rita Lee, um ano após morte de cantora Viúvo da artista, com quem foi casado por 27 anos, também presta homenagem e se manifesta sobre dor da perda: 'Sangra meu coração'

"Ainda dói", lamenta Beto Lee, nesta quarta-feira (8), data em que completa um ano de morte de Rita Lee. O cantor, compositor e guitarrista prestou uma homenagem para a mãe, por meio das redes sociais, e compartilhou uma foto antiga da artista. Em entrevista ao Globo, em 2023, ele contou que a ausência da mãe representa uma "ferida que nunca vai cicatrizar novamente".

Viúvo de Rita Lee, com quem foi casado por 27 anos — numa parceria amorosa e profissional que resultou em pérolas como "Lança-perfume", "Doce vampiro" e "Baila comigo" —, Roberto de Carvalho também prestou uma homenagem para a cantora e se manifestou sobre a dor da perda. "Sangra meu coração E depois por favor me acalma. Traga de volta minha alma. Atenua essa vontade de partir. Tanto amor não pode terminar em dor Vou juntar muita coragem Para a última viagem até você. Até sempre, meu amor", escreveu ele, por meio do Instagram.

Ao Globo, Beto ressaltou que não encarou os últimos dias da mãe, que tratava um câncer, com uma despedida. Ele disse que todos na família viviam um dia de cada vez, torcendo para que Rita Lee se recuperasse. Ao refletir sobre o luto, ele afirmou:

"Tem duas fases: a primeira é atravessar a tristeza e a saudade. A segunda, é refazer a vida" considerou.

"É uma ferida que nunca vai cicatrizar completamente. Mas, é isso aí, é keep going, movimento pra frente, como ela gostaria que fosse."

