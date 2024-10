A- A+

Ciclo Natalino Prefeitura de Gravatá anuncia mais de um mês de programação natalina gratuita; confira O ciclo natalino começará mais cedo, no dia 23 de novembro, seguindo até 25 de dezembro, com desfiles temáticos, cantatas, Vila de Natal e mais uma edição especial do Tardes no Polo com a chegada do Papai Noel

A programação do ciclo natalino, um dos mais importantes do calendário turístico-cultural de Gravatá, no Agreste pernambucano, foi anunciada pela gestão municipal, incluindo desfile natalino, iluminação urbana do casario histórico, praças e avenidas.



Os detalhes da programação do Natal de Gravatá 2024 A Caminho do Amor foram anunciados em coletiva de imprensa, no Hotel Porto da Serra, na tarde desta quarta-feira (30), em evento que reuniu também o trade turístico local.

Responsável por garantir um dos picos da hotelaria e do comércio local, além dos restaurantes, bares e cafés da cidade, a temporada natalina tem a expectativa de superar o público de 2023, estimado em 250 mil pessoas. A movimentação financeira também promete ultrapassar o resultado do ano anterior, passando da casa dos R$ 150 milhões. O evento conta com o apoio da EIP Serviços de Iluminação.

"O Natal chega para coroar um ano que foi de excelentes resultados para o nosso turismo, de muito crescimento. Tivemos a volta da Semana Santa e realizamos o maior São João que Gravatá já viveu, com grandes atrações nacionais e nossos talentos locais. A temporada natalina, que também é uma tradição forte do município, promete repetir este sucesso, e para isso vamos abrir a programação mais cedo, no dia 23 de novembro, com uma edição especial do Tardes no Polo", afirmou o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes.

O Natal de Gravatá movimenta dezenas de órgãos municipais, em especial a Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer; aliada à Secretaria de Assistência Social e Juventude, Secretaria de Imprensa e Secretaria de Educação de Gravatá. "É sem dúvida um dos nossos grandes eventos do calendário turístico-cultural.



Dessa vez, vamos começar ainda mais cedo, trazendo o Tardes no Polo para o penúltimo fim de semana do mês, no dia 23. Neste fim de semana, tivemos uma edição maravilhosa, a maior já realizada do Tardes, com lotação total de público na Rua Duarte Coelho para a Oktober Gravatá. Queremos repetir na abertura do Natal", ressalta o secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Marllon Lima.

Assim como o São João, o Natal de Gravatá envolve toda a cadeia cultural do município, mobilizando cerca de 500 dançarinos, atores, músicos, produtores e técnicos, além de um grande time de servidores públicos, que colocam a mão na massa para garantir toda a beleza e segurança da festa, que vai durar mais de um mês - de 23 de novembro a 25 de dezembro.



Durante este período, Gravatá vira um imenso corredor iluminado, com direito à Casa do Papai Noel, Vila Natalina e palcos para cantatas e apresentações culturais.



PROGRAMAÇÃO

A abertura, no dia 23 de novembro, no Tardes no Polo, contará com uma miniparada natalina, reunindo dançarinos e atores de 12 escolas de dança locais e do grupo teatral Icetag. O corredor da Rua Duarte Coelho ganhará um charme especial, com luzes ao longo da via e lojas e restaurantes com decoração temática, além da Casa do Papai Noel e as barracas com artesanato e a boa gastronomia da Serra.

Três polos de apresentações culturais serão montados, além de diversos pontos de decoração natalina. O Pátio de Eventos, o grande palco de rua da cidade, mais uma vez, abrigará os espetáculos de ballet aéreo, momento mais esperado pelo público. Na montagem, toda encenada e produzida com elenco e técnicos locais, 110 bailarinos se dividem no solo e no ar, erguidos por cabos de aço. Serão cinco sessões do espetáculo "Inácio, a Caminho do Amor Sob a Luz da Lua", de 21 a 25 de dezembro, sempre às 20h.

O Desfile Natalino "Um Conto de Natal Mágico" é outro momento que leva grande público às ruas de Gravatá. Dessa vez, mais de 200 dançarinos, atores e músicos vão percorrer toda a Rua Cleto Campelo, até chegar à sede municipal. Uma das novidades de 2024 é a participação de alunos da rede público e idosos vinculados a programas sociais do município. Estão programados três desfiles, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, percorrendo as principais avenidas e ruas do Centro.

Repetindo o sucesso de 2023, a Vila Natalina da Assistência Social, montada em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Juventude, na Avenida Joaquim Didier, oferecerá barracas com artesanato produzido pelas mulheres atendidas nos projetos sociais, além da Casa do Papai Noel, da Kombiteca e de apresentações culturais populares e literatura de cordel. Artesãos gravataenses também vão expor suas criações natalinas.

Mais uma vez, será realizado o "Festival de Pinheiros Natalinos", adotados por empresas ou pessoas físicas interessadas em deixar a sua marca na festa, criando a árvore de Natal mais bonita. O concurso será anunciado por meio de edital e a seleção se dará por voto popular.

O Natal de Gravatá também se estenderá aos distritos dos municípios. De 3 a 7 de dezembro, às 19h, será apresentada uma seleção números de dança com trilha sonora natalina. Estão programadas vistas a Mandacaru, Uruçu-Mirim, São Severino, Avencas e Russinha.



Todas as atividades da programação de Natal são abertas ao público e voltadas a adultos e crianças. Durante os desfiles natalinos, o Memorial de Gravatá abrigará um camarote de acessibilidade para cadeirantes e pessoas com deficiências. Confira, abaixo, a programação completa do Natal de Gravatá 2024 "A Caminho do Amor".

PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE GRAVATÁ 2024:

23/11 Tardes no Polo Edição de Natal. Rua Duarte Coelho, a partir das 16h

28/11 Abertura da Vila Natalina: cantatas, apresentação de dança, programação infantil, exposição de artesanato e lançamento do concurso de Pinheiros de Natal. Av. Joaquim Didier, a partir das 18h

29 3 30/11 Vila Natalina: cantatas e programação infantil. Av. Joaquim Didier, a partir das 18h

Vila Natalina: pastoril, espetáculo em cordel e exposição e venda de artesanato, a partir das 17h

3 a 7/12 Natal nos Distritos: Apresentação de espetáculos itinerantes nas localidades de Mandacaru, Uruçu-Mirim, São Severino, Avencas e Russinha

6 a 8/12 Vila Natalina: apresentações culturais e exposição e venda de artesanato, a partir das 17h

12/12 Ensaio geral desfile natalino "Um Conto de Natal Mágico", a partir das 20h

13 a 15/12 Vila Natalina: apresentações culturais e exposição e venda de artesanato, a partir das 17h

Desfile natalino "Um Conto de Natal Mágico", a partir das 20h

21 a 25/12 - Vila Natalina: apresentações culturais e exposição e venda de artesanato, a partir das 17h, na Av. Joaquim Didier

Espetáculo aéreo "Sob a Luz da Lua", a partir das 20h, no Pátio de Eventos

