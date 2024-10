A- A+

Neoenergia Redes de telecomunicações serão removidas dos postes do Recife Antigo a partir de novembro A Ação da Neoenergia Pernambuco tem como foco as fiações irregulares; Empresas têm até o dia 11 do próximo mês para procurar a distribuidora e se regularizar

A Neoenergia Pernambuc o vai retirar redes de telecomunicações em postes de 21 ruas no bairro do Recife Antigo, área central da cidade, a partir do dia 11 de novembro.



18 empresas de telecomunicações que possuem autorização para a utilização dos postes na ilha foram notificadas desde o dia 13 de setembro.

As empresas tiveram quase 60 dias para organizar os próprios cabos e evitar a retirada dos equipamentos por parte da distribuidora.

Os clientes da Neoenergia Pernambuco na região também foram avisados, com cerca de 45 dias de antecedência, de possível interrupção no serviço de internet devido à ação.

Todo o trabalho antecipado da concessionária se deve ao fato de muitas empresas que prestam serviços de internet no Recife Antigo estarem utilizando os postes de forma irregular, seja sem autorização ou utilizando equipamentos fora dos padrões de segurança.

Atualmente, 135 empresas possuem contrato vigente no município do Recife, porém apenas 18 possuem permissão para utilizar os postes no bairro.

“Nosso trabalho será totalmente voltado para a segurança da população. Com o ordenamento, podemos prevenir incêndios nos postes, acidentes com pedestres ou motoristas e ainda reduzimos a poluição visual”, confirmou a supervisora do Núcleo de Compartilhamento de Infraestrutura da Neoenergia Pernambuco, Amanda Mangueira.

Durante a ação, que deve durar até o final do mês de dezembro, a Neoenergia Pernambuco irá realizar a remoção de todas as redes de telecomunicações que não possuam projeto aprovado para o Recife Antigo.



Os provedores que desejarem se regularizar e evitar a retirada dos equipamentos dos postes terão até o final da próxima semana para aprovação do projeto técnico e concluir a normalização.



Confira a lista de empresas regularizadas junto à Neoenergia:

