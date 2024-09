"Ainda estou aqui", de Walter Salles, tem estreia antecipada para poder concorrer ao Oscar

Vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, "Ainda estou aqui", novo filme de Walter Salles, terá estreia antecipada em Salvador.

O longa entra em cartaz na capital baiana nesta quinta-feira (19) e contará com duas sessões diárias no Cine Glauber Rocha, até o dia 25.

A estreia antecipada em Salvador tem como objetivo qualificar o longa para representar o Brasil na tentativa de uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional.

Para concorrer, os filmes brasileiros precisam ter estreado em salas de cinema entre 1º de novembro de 2023 e 30 de setembro de 2024, ficando em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos.

O longa é um dos seis pré-selecionados pela Academia Brasileira de Cinema que seguem na disputa para representar o país no Oscar.

Também estão na disputa: "Cidade; campo", de Juliana Rojas; "Levante", de Lillah Halla; "Motel Destino", de Karim Aïnouz; "Saudade fez morada aqui dentro", de Haroldo Borges; e "Sem coração", de Nara Normande e Tião. A decisão será anunciada na próxima segunda-feira (23).

Além de Veneza, o longa foi recebido de forma calorosa no Festival de Toronto. "Ainda estou aqui" vem recebendo muitos elogios da imprensa americana, que o coloca como forte candidato ao Oscar de filme internacional, embora ainda precise ser confirmado.

Algumas publicações citam, inclusive, a possibilidade de uma indicação a Fernanda Torres como melhor atriz.

Em outubro, "Ainda estou aqui" integra a programação da Mostra de Cinema de São Paulo. Ainda não há data para lançamento comercial no resto do país, sob distribuição da Sony Pictures.

Primeiro filme original Globoplay, "Ainda estou aqui" é produzido pela VideoFilmes, RT Features e Mact Productions.

O longa é uma adaptação de Marcelo Rubens Paiva, com roteiro de Murilo Hauser e Heitor Lorega. Fernanda Montenegro e Selton Mello integram o elenco principal.