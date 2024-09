A- A+

Cinema Veneza: Murilo Hauser e Heitor Lorega recebem prêmio de melhor roteiro por "Ainda Estou Aqui" Filme narra o sequestro e o desaparecimento do engenheiro e político Rubens Paiva

Os brasileiros Murilo Hauser e Heitor Lorega ganharam neste sábado (7), no Festival de Cinema de Veneza, o prêmio de melhor roteiro de "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, que conta a história de um desaparecimento em 1971, durante um ditadura militar.

O filme narra o sequestro e o desaparecimento do engenheiro e político Rubens Paiva, com roteiro adaptado do livro de mesmo nome escrito pelo filho da vítima, Marcelo Rubens Paiva.

Veja também

Cinema Coprodução brasileira "Alma do deserto" ganha prêmio Queer Lion no Festival de Veneza