''Ainda estou aqui'', de Walter Salles, vai representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (23) que o longa-metragem ''Ainda Estou Aqui'', de Walter Salles, vai representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

O filme de Salles foi escolhido por unanimidade pela Comissão de Seleção, superando outras cinco produções que haviam alcançado a última triagem da seleção. São elas: "Cidade campo", de Juliana Rojas; "Levante", de Lillah Halla; "Motel Destino", de Karim Aïnouz; "Saudade fez morada aqui dentro", de Haroldo Borges; e "Sem coração", de Nara Normande e Tião.

Agora, "Ainda estou aqui" disputa com produções de todo mundo uma indicação para o Oscar de Melhor Filme Internacional no Oscar. A participação este ano em festivais como Toronto, San Sebastián e Nova York, além da ovação e do prêmio de prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, mostraram o potencial do longa.

Após os elogios em Veneza, "Ainda estou aqui" entrou nas especulação para possíveis prêmios da Academia, incluindo o de melhor atriz para Fernanda Torres.

O filme é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, e tem roteiro de Murilo Hauser e Heitor Lorega. Produzido pela Videofilmes, RT Features e Mact Productions, o longa é o primeiro filme original Globoplay, em coprodução com ARTE France e Conspiração. A distribuição nos cinemas brasileiros será realizada pela Sony Pictures.

