Atores de 'Mania de você' prestam apoio a Alanis Guillen após atriz perder o pai

A- A+

Leia também

• Raphaela Santos marca novo show "surpresa" no Recife; saiba quando e onde será

• "Wonder Man": Marvel revela primeiras imagens de nova série; veja

• Gabriel de "Emily em Paris" critica série e diz não saber se volta para a quinta temporada

A atriz Alanis Guillen, que atualmente interpreta a personagem Michelle na novela " Mania de você", da TV Globo, ganhou o apoio de colegas famosos, nesta quinta-feira (31), após perder o pai, o engenheiro e baixista Fúlvio Caratella. Fundador da banda Kaleidoscope — que atuava há três décadas na noite paulistana —, o profissional conhecido pela alcunha artística Fúlvio Sting morreu, aos 68 anos, na quarta-feira (30), em decorrência de uma leucemia.

"Sinto tanto! Mas que bela vida e belos frutos. Força, minha linda", desejou a atriz Gabz, intérprete da protagonista Viola no folhetim de João Emanuel Carneiro, enaltecendo a trajetória do pai da amiga. "Só amor, amor, amor. Estou aqui celebrando a vida do teu pai, e com o pensamento em você", comentou a atriz Isabel Teixeira, intérprete de Maria Bruaca em "Pantanal" (2022), novela que Alanis viveu a emblemática personagem Juma Marruá.



Vários colegas da artista vêm prestando um tributo a Fúlvio, solidarizando-se com Alanis Guillen. "Meus sentimentos, Alanis. Muito carinho para você nesse momento", comentou a atriz Marina Moschen, por meio do Instagram. "Quanto amor!!! Fúlvio já está fazendo uma falta absurda! Que cara maravilhoso que nós tivemos o privilégio de ter nas nossas vidas! A saudade que fica é aquele gosto do amor absurdo que sentimos! Te amo, minha irmã! Que família maravilhosa vocês são!", enalteceu a também atriz Giovanna Grigio, grande amiga de Alanis. "Sinto muito, minha querida. Desejo amor e serenidade", comentou a apresentadora Sarah Oliveira.

'Amor que inspira'

Alanis e Fúlvio eram muito próximos. A atriz fazia questão de prestigiar o pai, em shows, sempre que possível. "Seu amor e da mamãe é o que mais me inspira a viver. Seus amigos então? Tinha tanta gente, pai. O que mais ouvi hoje foi 'Fulvião foi unanimidade. Um lorde, maior baixista da cena musical da noite paulistana, enciclopédia, grande amigo, pai, marido, músico apaixonado e o cara ‘mais do bem’ que conheci' e tanto mais que você sabe", ela escreveu, numa homenagem postada no Instagram.



"Você é muito amado e deixou mesmo um legado. Sou muito feliz de ser um pedaço seu, de aprender tanto contigo. O real valor da vida. Vou sentir saudade de andar de carro com você ouvindo você contar as historias mil", continuou a atriz, no mesmo relato. "A vida vale o amor que fica", finalizou ela.

Veja também

30 anos da prévia "Enquanto Isso na Sala da Justiça" anuncia Alcione na festa de 30 anos do bloco; saiba mais