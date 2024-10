A- A+

MÚSICA Raphaela Santos marca novo show "surpresa" no Recife; saiba quando e onde será Apresentação integra "Raphaela In Comunidade", em que a cantora leva apresentações gratuitas aos bairros

A cantora Raphaela Santos fará um novo show “surpresa” nesta sexta-feira (1º), às 17h30. Nas redes sociais, a artista já deu algumas pistas de onde deve ocorrer a apresentação.

“Já vem na minha mente o seguinte: vocês com uma cerveja bem gelada, em um restaurante, ouvindo Raphaela Santos, aliás… Assistindo ao meu show! Eita ansiedade. Nessa sexta isso vai se realizar, fiquem ligadinhos”, escreveu a cantora.

Nos stories, Raphaela revelou que o show será realizado em um restaurante, na Zona Sul do Recife. A apresentação, que contará com presença de banda, será filmada e disponibilizada posteriormente no YouTube.



O evento integra o projeto “Raphaela In Comunidade”, em que a artista visita locais com grande concentração de pessoas, em diferentes regiões do Grande Recife, com shows gratuitos. A localização exata da apresentação só é revelada no dia, cerca de 30 minutos antes, nas redes sociais da cantora.

Com o projeto, Raphaela já cantou para o público em lugares como o bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife, e a cidade de Abreu e Lima. Em maio deste ano, ela movimentou a Estação Central do Recife, divulgando o EP “Time Line”.

