Alceu Valença tem álbum da década de 1970 relançado em vinil

Dos discos de Alceu Valença, 78, "Vivo!" é um dos trabalhos do cantor e compositor pernambucano que confirma o quão gigante é sua obra.



Gravado no Rio de Janeiro em 1975, na turnê "Vou Danado Pra Catende", o álbum - lançado um ano depois - ganha relançamento em vinil pela Rocinante Três Selos.







Faixas como "Sol e Chuva" e "Papagaio do Futuro" integram o rol de canções do disco - o terceiro do artista pernambucano. E a partir desta quarta-feira (28), retomam os ares nostálgicos do formato em vinil



Baião e rock

"Vivo!" alterna o cancioneiro próprio de Alceu com cotidianos tipicamente nordestinos, em meio ao embalo do baião e influências do rock - combinação sonora inerente à música brasileira dos idos anos de 1970, ainda sob as vestes do Tropicalismo e, portanto, mesclada a ritmos de lá (internacionais) e de cá (nacionais).



"Quem vier assistir não verá um concerto onde eu sou a figura central. Direção existe, mas é aberta, elástica. Sou o palhaço ou o bobo da corte, às vezes domador. Posso divertir o público ou irritá-lo.



Não vou permitir de modo algum que façam do meu sotaque um subproduto. Minha música tem som universal com vivência nordestina", ressaltou Alceu à época do show, em entrevista ao Jornal do Brasil.

Com exceção de "Edipiana nº 1", feita em parceria de Geraldo Azevedo, todas as demais canções do disco são composições de Alceu.

Geraldo, inclusive, foi notícia para Alceu ainda nos camarins. Ele havia sido preso naquele dia, mais um do longo período da Ditadura Militar no País.



Além das já citadas "Sol e Chuva" e "Papagaio do Futuro", "Vivo!" (com Lado A e Lado B), traz ainda "O Casamento da Raposa com o Rouxinol", "Descida da Ladeira", "Você Pensa", "Punhal de Prata" e "Pontos Cardeais".

"Vivo!" retorna com pôster, encarte com as letras das músicas, capa dupla e texto do jornalista e autor da série de livros "Lindo Sonho Delirante", Bento Araújo.



Veja as faixas que compõem de cada lado do disco:

Lado A

O casamento da raposa com o rouxinol (Alceu Valença) – 6:07 Descida da ladeira (Alceu Valença) – 5:06 Edipiana nº 1 (Alceu Valença, Geraldo Azevedo) – 4:52 Você pensa (Alceu Valença) – 3:22

Lado B

Punhal de prata (Alceu Valença) – 7:02 Pontos cardeais (Alceu Valença) – 4:22 Papagaio do futuro (Alceu Valença) – 5:41 Sol e chuva (Alceu Valença) – 4:35

Serviço

Relançamento em vinil do disco "Vivo!", de Alceu Valença

Rocinante Três Selos

Preço R$ 200

