Alec Baldwin vai a julgamento por homicídio culposo por tiro que matou diretora em set de filme

O ator americano Alec Baldwin será julgado na terça-feira por acusações de homicídio culposo. Astro e um dos produtores do filme de faroeste, foi acusado em janeiro pela morte de sua diretora de fotografia, Halyna Hutchins, em outubro de 2021.

O julgamento acontecerá em Santa Fé, no oeste dos Estados Unidos, e deverá durar cerca de oito dias. Baldwin, 66 anos, nega ter puxado o gatilho da arma que, por se tratar de uma filmagem, não deveria conter balas reais.

Segundo o The Guardian, os promotores em Santa Fé terão que superar vários obstáculos para convencer o júri da negligência criminosa de Baldwin no caso complexo e incomum, mas estudiosos do direito penal dizem que os comentários anteriores do ator podem voltar para assombrá-lo.

Baldwin estava com um Colt. 45 durante um teste quando o disparo aconteceu. O tiro matou Hutchins e feriu o diretor Joel Souza. De acordo com os documentos judiciais, a seleção do júri terá início no dia 9 de julho, enquanto as alegações iniciais começarão no dia seguinte.

Esta é a segunda vez que Baldwin enfrenta acusações criminais no caso. Os promotores rejeitaram uma primeira acusação de homicídio culposo em abril do ano passado, dizendo que precisavam de mais tempo para investigar. O caso foi arquivado novamente depois que os promotores disseram que uma análise forense da arma concluiu que Baldwin deve ter puxado o gatilho para que ela disparasse, contradizendo sua principal alegação de defesa.

Advogados de Baldwin pressionaram para que o caso fosse arquivado no mês passado, argumentando que os testes do FBI na arma de fogo danificaram a arma antes que os advogados pudessem examiná-la para possíveis modificações. A equipe de defesa alegou que a arma estava danificada no momento do incidente e acusou os promotores de reterem potencialmente “evidências exculpatórias”.

A morte de Hutchins, de 42 anos, chocou Hollywood e gerou apelos por maiores medidas de segurança nos sets. No entanto, algumas vozes sublinharam que a indústria é regulada por regras estritas que não foram seguidas detalhadamente durante as filmagens de “Rust”.

