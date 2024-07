Almério apresenta show cantando Cazuza na Caixa Cultural Recife

A- A+

O cantor Almério se apresenta, nesta sexta (12) e sábado (13), às 20h, na Caixa Cultural Recife, Bairro do Recife. Em palco, ele reviverá a obra de Cazuza (1958-1990), um dos mais importantes artistas e poetas do rock brasileiro 80’s, com o show “Tudo é Amor - Almério canta Cazuza”, baseado no álbum lançado em 2021. Os ingressos estão esgotados.

“Eu sempre peço permissão a Cazuza para cantar. Ele me influenciou e eu sempre cantei Cazuza na minha época de cantor de bar. Tenho esse imenso desafio de estar próximo dele, mas também manter a distância para dar a minha energia. E cantando essa poesia que parece até premonitória de tão atual", diz Almério sobre o show.

O artista interpreta hits como “”O Nosso Amor a Gente Inventa”, “Minha Flor, Meu Bebê”, “Brasil”, “Pro Dia Nascer Feliz” e “Exagerado”. A ideia de celebração passa por toda a apresentação, que está dividida em blocos de canções.



A surpresa fica por conta de “Luz Negra" (Nelson Cavaquinho) e “Eclipse Oculto" (Caetano Veloso), composições que Cazuza gravou e gostava de cantar, mas que não levam a sua assinatura.

Nome de destaque da nova cena musical pernambucana, Almério tem no currículo o Prêmio da Música Brasileira, o Prêmio Grão de Música e uma indicação ao Grammy Latino. No show, ele vem acompanhado por Juliano Holanda (guitarra), Rapha B (bateria), Guga Fonseca (teclado) e Roger Victor (contrabaixo), com direção artística de Marcus Preto.



SERVIÇO

"Tudo é Amor - Almério canta Cazuza"

Quando: Sexta (12) e sábado (13) de julho de 2024 (sexta-feira e sábado), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos esgotados

Informações: (81) 3425-1915 | @ caixaculturalrecife

Veja também

CELEBRIDADES Alice Wegmann desabafa sobre paixões e desafios da carreira artística: ''Já me decepcionei''