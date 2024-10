Amanda Azevedo, ex-atriz da Globo, revela quanto recebeu por reprise e choca público

A- A+

A ex-atriz mirim da Globo Amanda Azevedo surpreendeu o público ao revelar, nesta segunda-feira, o valor recebido pela reprise da novela ‘Caras & Bocas’, no Canal Viva. Ela interpretou personagem Ada Franco Leal na telinha.



Em postagem nas redes sociais, Amanda contou que recebeu apenas R$ 50 pela novela, que será reprisada em março de 2025. "Galera, então... Vocês pediram tanto: 'Aí, Amanda, volta para a televisão, volta para televisão'. Vou voltar, mas na reprise. Caras & Bocas vai reprisar", disse.

“E é o seguinte: a Globo já está fazendo suas graças. Pô, na moral, tô tirando onda. Eles já pagaram, o cash já caiu. [Falam] ‘caraca, Amanda, isso tudo? Assim eu vou te invejar’. Pois é, gente, R$ 50, tá? Eu nem sei o que faço com tanto dinheiro, não sei nem por onde começar", detalhou.

Em tom de deboche, Amanda brincou sobre o que faria com a quantia recebida. "O que eu faço? Eu viajo? Viagem, vou ter que me organizar muito. Eu compro roupas novas com R$ 50? Será que tem alguma base que dá pra comprar com R$ 50? Não, as bases estão todas R$ 90, né?Será que dá pra comprar skin care com R$ 50? Eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, gente, é muita coisa. É muito, muito, sabe?".

"Se você quiser ter aula comigo, fala comigo que te dou aula e a gente destrava esse inglês junto, mas eu não dependo mais de Globo nenhuma. Porque, minha filha, Globo sendo Globo... Globo, melhore, melhore, porque, vou te contar...", finalizou a ex-atriz.



O canal Vivacolocará a íntegra da novela no ar em março de 2025. O valor de R$ 50 é refernte aos seus direitos de imagem, segundo ela. Amanda atualmente trabalha como professora de inglês.

Veja também

folia Camarotes do Recife e de Olinda 2025: confira opções já à venda para os dias de Carnaval