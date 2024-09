Cantora Ana Carolina completa 50 anos e Ecad aponta qual música da artista é a mais ouvida

A- A+

"Quem de nós dois, vai dizer que é impossível o amor acontecer?".



O verso, (bem) conhecido e decerto cantarolado por uma grande maioria - fã ou não da cantora e compositora Ana Carolina - integra a canção mais ouvida da artista mineira.

Trata-se de "Quem de Nós Dois", assinada por ela e outros parceiros musicais, e apontada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) como a mais tocada da cantora no País, nos últimos cinco anos.







Vrsão de "La Mia Storia Tra Le Dita", dos italianos Gean Luca Grignani e Massimo Luca, a canção veio à tona nesta segunda-feira (9), data em que a artista celebra 50 anos de vida.







Para homenageá-la, o Ecad promoveu um levantamento do cancioneiro da artista, listando quais suas canções mais ouvidas e quais as mais regravadas.



Em seguida a "Quem de Nós Dois", "É Isso Aí", "Cabide", "Encostar na Tua" e "Pra Rua me Levar" integram o TOP 5 da mineira de Juiz de Fora - que soma mais de 170 obras na música e tem pouco mais de 580 gravações cadastradas no vando de dados do Ecad.

Confira o ranking das mais tocadas de Ana Carolina no Brasil, nos últimos cinco anos:



1 - "Quem de Nós Dois" (Ana Carolina/Dudu Falcão/Massimo Luca/Gianluca Grignani)

2 - "É Isso Aí" (Ana Carolina/ Juniper)

3 - "Cabide" (Ana Carolina)

4 - "Encostar na Tua" (Ana Carolina)

5 - "Pra Rua me Levar" (Ana Carolina/Antônio Villeroy)

6 - "Sinais de Fogo" (Ana Carolina/Antônio Villeroy)

7 - "Entreolhares" (Ana Carolina/John Legend/Antônio Vlleroy)

8 - "Problemas" (Ana Carolina/Dudu Falcão/Chiara Civello)

9 - "Nua" (Ana Carolina/Vitor Ramil)

10 - "Combustível" (Ana Carolina/Eduardo Krieger)



Confira o ranking das músicas de autoria de Ana Carolina mais regravadas:



1 - "Quem de Nós Dois" (Ana Carolina/Dudu Falcão/Massimo Luca/Gianluca Grignani)

2 - "Sinais de Fogo" (Ana Carolina/Antônio Villeroy)

3 - "Cabide" (Ana Carolina)

4 - "É Isso Aí" (Ana Carolina/ Juniper)

5 - "Pra Rua me Levar" (Ana Carolina/Antônio Villeroy)

6 - "Elevador" (Ana Carolina)

7 - "Carvão" (Ana Carolina)

8 - Stereo (Ana Carolina/Antônio Villeroy)

9 - "Eu Que Não Sei Nada do Mar" (Ana Carolina/Jorge Vercillo)

10 - "Combustível" (Ana Carolina/Eduardo Krieger)

