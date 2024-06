A- A+

podcast Ana Maria Braga revela sobre programa na Record: "Não tinha nada; trazia as coisas de casa" Em entrevista no Podpah, apresentadora surpreendeu ao contar que cozinha do programa era fictícia

A apresentadora Ana Maria Braga, 75 anos, foi a convidada do podcast Podpah, nesta quinta (20). Há 24 anos à frente do programa Mais Você, na TV Globo, a loira contou os bastidores do seu antigo programa na Record, o “Note e Anote”, que conduziu entre 1996 e 1999.

Uma revelação em especial surpreendeu: Ana Maria tinha que levar os próprios utensílios de casa para a atração. A cozinha era um cenário fictício, com alguns eletrodomésticos simulados em pinturas.

"Não tinha cozinha lá. Eu arrumei um balcão. Embaixo, coloquei um balde de água. Atrás, eles desenharam a geladeira", lembrou Ana Maria Braga.

"Pintaram, fizeram cenário como se fosse um fogão atrás. Não tinha nada e eu trazia coisas de casa: não tinha panelas, não tinha garfo e começou a cozinha assim", continuou a apresentadora.

Ao longo do programa, Ana Maria Braga também contou sobre outras curiosidades, como a criação do Louro José, personagem emblemático interpretado por Tom Veiga, que faleceu em 2020, aos 47 anos, em decorrência de um AVC.

