Ana Paula Minerato é desligada da Gaviões da Fiel após falas racistas atribuídas a ela; entenda

Ana Paula Minerato foi desligada da Gaviões da Fiel, escola de samba da qual ela era musa. O motivo é o vazamento de áudios com falas racistas atribuídas à ex-Panicat.

“Não toleramos comportamentos que desrespeitem a igualdade e a dignidade humana, pilares fundamentais do nosso compromisso com a sociedade”, afirmou a agremiação em nota.

Publicada por uma página de fofoca, a gravação com comentários preconceituosos teria ocorrido durante uma conversa da influenciadora com o ex-namorado, o rapper KT. No diálogo, Ana Paula ataca a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

“Você gosta de mina cabelo duro, de neguinha? Porque ali é neguinha né, alguém ali, um pai ou a mãe veio da África, tá na cara”, teria dito a ex-Fazenda.

O rapaz tenta chamar a atenção da ex-namorada, sem sucesso. “Sua fala é bem…”, diz KT, antes de ser interrompido. Mesmo sendo rebatida pelo rapper, Ana Paula teria continuado com as falas racistas até o fim da conversa.

“Nossa, mano, ela é feia, hein, tio? Car*lho, aquela faixa de nega que ela usa é zoada, hein. Nossa, achei que ela era mais gatinha”, debochou.

Alvo das ofensas, a cantora Ananda se pronunciou nas redes sociais sobre o ocorrido. “Agora tu vai ver o que tu arrumou. Tu sabe que aí tu meteu um tópico muito delicado, agora o buraco vai ser mais embaixo. Tu vai ter que aguentar. Não foi mulher para falar? Agora eu estou sabendo, geral sabe também”, disse.

