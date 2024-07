A- A+

CUIDADOS Anitta é "eletrocutada" por água viva: veja os sintomas mais perigosos da queimação e o que fazer Diferente do que muitos pensam, estes animais marinhos não queimam, mas picam com suas agulhas envenenadas

Anitta compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira (10) que foi atingida por uma água viva durante sua viagem à Ibiza, na Espanha. A cantora disse ter sido "eletrocutada" pelo animal, que a atingiu no rosto e nos braços.

"Fui atacada por uma medusa [outro nome para água-viva] imensa. Eu lutei com ela (...) Gente, foi uma dor que nunca senti na minha vida", relatou em seu Instagram.

O que é o ferimento causado por água-viva?

As águas vivas não provocam queimaduras nem conseguem dar choque. Elas possuem agulhas sob seus tentáculos. A picada contém veneno e as toxinas presentes no animal marinho resultam em uma erupção cutânea. Além de coçar, o local fica com bolhas cheias de pus.





De acordo como o Ministério da Saúde, o contato com tentáculos de cnidários podem causar ardência e dor intensa no local, que podem durar de 30 minutos a 24 horas. A lista de sintomas causados pelo ferimento podem incluir fraqueza, enjoos, dor de cabeça, congestão dos olhos e do nariz, sudorese abundante e dor torácica, que pode ser agravada ao respirar.

Tratamentos indicados

É recomendado que a pessoa picada seja retirada do mar e seja feita uma limpeza imediata do ferimento com água do mar, para eliminar qualquer veneno da pele. Em seguida, quaisquer pedaços de tentáculos devem ser removidos com uma pinça ou com os dedos protegidos por luvas.

Outra recomendação é a aplicação após a higienização de protetor solar na área afetada. Por outro lado, nunca se deve jogar água doce, xixi, passar sabonete ou álcool, pois fixará o veneno.

O tipo de limpeza também varia com o tipo de picada:

Para queimaduras por água-viva em águas não tropicais, pode ser utilizada apenas a água do mar para limpar.

Para queimaduras por água-viva em águas tropicais, pode-se usar vinagre seguido de água do mar para limpar.

