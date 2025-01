Anitta se irrita com fã que invadiu palco em show de ano-novo: 'Correndo igual zumbi'

A- A+

A cantora Anitta viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 1º, após ser surpreendida e se irritar com uma fã que invadiu o palco em que realizava um show de ano-novo. A artista foi uma das atrações de um evento privado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, após se apresentar em Copacabana no Show da Virada.



O momento foi publicado por pessoas que estavam no local. Uma jovem subiu no palco e foi correndo em direção à cantora, mas foi detida por um segurança antes que pudesse se aproximar.

VEJA: Momento que uma fã avança na Anitta durante show e a cantora se assusta.

"Que susto, p****", reagiu Anitta. Ela, então, deu um aviso à plateia: "Uma hora dessas, eu não vou ser fofa com quem subir aqui, não. A menina veio correndo igual um zumbi do The Walking Dead, desesperada".





Na sequência, a cantora brincou sobre a presença da família no show. "Eu estava aqui pensando... Minha família está toda aqui na frente. A pessoa veio me atacar e ninguém de vocês me defendeu. Meu pai, meu irmão, meu tio, meu primo... Não veio um", disse.



Anitta já é conhecida por seus "puxões de orelha" em shows. Na última semana, ela perdeu a paciência com um fã em Tibau do Sul, onde fica a Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, que pedia canções para a cantora durante o show. Em novembro, a artista deu uma bronca em uma pessoa que estava com um cartaz na plateia no festival Rock The Mountain, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

