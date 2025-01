A- A+

RÉVEILLON Em Copacabana, Ivete faz homenagem à amiga Preta Gil: "Mandando a energia do amor e da cura" Cantora baiana fez discurso para a filha de Gilberto Gil, que acaba de sair da UTI

Felicidade em dobro para Preta Gil. Saindo da UTI após uma cirurgia de mais de 20 horas, a atriz e cantora foi homenageada po sua amiga Ivete Sangalo nesse reveillon. Durante o show da Virada, em Copacabana, no Rio de Janeiro, a cantora, que é muito próxima de Preta, falou com a voz embargada o quanto admira a amiga.

"Eu vou dedicar a ela e a todas as pessoas que nesse momento precisam desse abraço", disse Ivete em seu discurso.

"Vem cá, meu filho, chega aqui para eu falar com ela, perto dela. Pretinha, eu te amo. Sua irmã está aqui cantando para você. E eu quero dizer que eu, o Brasil inteiro, Copacabana inteira, a gente está mandando para você a energia do amor, da cura, porque você merece, porque você é maravilhosa, porque você é uma mulher f*da, e eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga, de sua irmã, e de você ter me ensinado muito".

Ainda em homenagem à amiga, Ivete cantou "Sinais de Fogo" enquanto o telão passava imagens de Preta. Ivete afirmou: "Já deu certo, viu? Te amo!".

Recuperando-se no hospital cercada por sua família, a filha de Gilberto Gil repercutiu a homenagem:

"Recebi essa homenagem tão linda e generosa da minha amada irmã @ivetesangalo em Copacabana. Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias!!! #PretaCura”, publicou.

Veja também

Cinema Walter Salles escolhe filme chinês "Levados Pelas Marés" como favorito de 2024