A- A+

PRAIAS Trancoso, Copacabana e Noronha: quanto custa passar o réveillon nos lugares preferidos dos famosos Luciana Gimenez, Juliana Paes, Gabigol e Rafaella Santos escolheram destinos no Nordeste brasileiro

Leia também

• Réveillon 2025: confira a programação de Recife e Jaboatão e saiba como será queima de fogos

• Réveillon: saiba que cor usar na virada de acordo com o seu signo

• Réveillon em Olinda celebra chegada de 2025 com queima de fogos e orquestras de frevo

A virada do ano é um momento em que muitos buscam celebrar nos melhores lugares possíveis. Para alguns, isso significa o aconchego da família, enquanto outros preferem destinos badalados e disputados.



Entre os locais mais procurados estão os escolhidos por celebridades como a atriz Juliana Paes, o jogador Gabigol e a apresentadora e modelo Luciana Gimenez, que escolheram o Nordeste brasileiro para a festividade. Confira a seguir quanto custa passar o Réveillon em alguns dos destinos das celebridades.

Trancoso, na Bahia

Trancoso (BA) é um dos destinos mais procurados do Brasil, conhecido por seu cenário exuberante, com praias e natureza de tirar o fôlego. Neste ano, o local recebe personalidades como a apresentadora e modelo Luciana Gimenez e o jogador Gabigol, acompanhado de Rafaella Santos, irmã de Neymar.

Luciana Gimenez - Foto: Instagram/reprodução

De acordo com o portal UOL, o Réveillon de Trancoso, uma das festas mais badaladas da temporada, tem ingressos que chegam a quase R$ 8 mil, sem contar as taxas de conveniência. As diárias em hospedagens na região começam em R$ 1 mil.

Fernando de Noronha, em Pernambuco

Com uma paisagem paradisíaca, o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, é um destino que atrai turistas durante todo o ano.



Este ano, a ilha foi escolhida por celebridades como Juliana Paes, Marco Luque, Dandara Mariana, Paulo Vilhena, Giovanna Lancellotti e Isis Valverde, que está acompanhada do marido, Marcos Buaiz, ainda em clima de lua de mel.



Escreva a legenda aqui

Segundo o jornal Estado de S. Paulo, nesta época do ano, os pacotes em pousadas de luxo na região chegam a custar cerca de R$ 40 mil, incluindo ceias especiais para a noite de Réveillon.

Copacabana, no Rio

A praia mais famosa do país — e do mundo — não fica de fora dos destinos mais procurados por famosos. Palco de celebrações durante todo o ano, o bairro carioca será cenário de uma festa que promete atrair milhões de pessoas. O evento contará com artistas como Ivete Sangalo, Anitta, Dudu Nobre, Marcelo D2 e os irmãos da MPB, Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Público à beira-mar de Copacabana - Foto: AFP/arquivo

Para aproveitar a virada nas principais festas da região, como as do Copacabana Palace e do Hilton, é preciso desembolsar entre R$ 5,4 mil e R$ 7,5 mil, dependendo dos ingressos ainda disponíveis.

Veja também

Repasse Governo do Estado antecipa repasse de ICMS e do PETE aos municípios