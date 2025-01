A- A+

força Família e amigos celebram chegada de 2025 com Preta Gil no hospital; cantora saiu da UTI No Rio, Ivete fez homenagem à amiga no seu show em Copacabana

Familiares e amigos de Preta Gil celebraram a chegada de 2025 com a cantora no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde a cantora se recupera de uma cirurgia para a retirada de dois tumores, no dia 19 de dezembro.

Na imagem divulgada nas redes sociais, é possível ver o pai da artista, o cantor Gilberto Gil, e a esposa, Flora, a irmã de Preta Bela, a neta, Sol, além de amigas e amigos.

Bela Gil publicou a foto e comentou:

“É lindo demais ver o amor todo q envolve esse ser humano iluminado q eu tenho o orgulho de chamar de irmã. Te amo, te respeito e te admiro, Preta Gil”.

No seu show no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, Ivete Sangalo fez uma bela homenagem à amiga, desejando a sua recuperação e se dizendo orgulhosa da amizade.

O momento foi de comemoração, uma vez que Preta saiu da UTI.

Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI! Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais.



E a felicidade foi em dobro: recebi essa homenagem tão linda e generosa da minha amada irmã @ivetesangalo em Copacabana. Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias!!!

