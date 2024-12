A- A+

FAMOSOS Em retrospectiva, Pato mostra fotos de filho com Rebeca Abravanel e relembra Silvio Santos Pai da esposa do jogador de futebol, o apresentador morreu em 2024

Alexandre Pato postou uma série de fotos em suas redes sociais nesta terça-feira (31), com o filho, fruto de seu relacionamento com Rebeca Abravanel. A postagem mostra uma retrospectiva do ano de 2024, e traz ainda fotos com Silvio Santos.

O apresentador, pai de Rebeca, morreu em 17 de agosto, aos 93 anos. "2024, você foi um ano intenso mas muito especial", escreveu o jogador.

Benjamin, filho do casal, tem 11 meses, tendo nascido em 12 de janeiro no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Nos comentários, amigos e familiares desejaram boas energias: "Família linda! Que Deus esteja sempre com vocês", disse um. "Quantas fotos lindas", completou outro.

