MÚSICA Valor cobrado por Bruno Mars por show de uma hora surpreende Jennifer Lopez, revela cerimonialista Cantora estava para decidir o número musical de sua festa de casamento e chegou a sugerir o nome do artista americano, mas se espantou com o cachê de R$ 30 milhões do artista

Jennifer Lopez queria algo grandioso para a celebração de seu casamento com o jogador de beisebol Alex Rodriguez (festa que nunca aconteceu, já que eles se separaram ainda noivos). Mas foi só ela ouvir da cerimonialista Marcy Blum que Bruno Mars cobraria US$ 5 milhões, cerca de R$ 30 milhões, por um show de até uma hora de duração que ela ficou espantada. Ao saber do preço, a artista exclamou: ''Não seja ridícula''.

A conversa em que o valor do cachê de Bruno veio à tona aconteceu durante a definição de detalhes para a festa de casamento. ''Estávamos trabalhando com J.Lo e A-Rod antes de eles terminarem, e eles estavam analisando uma lista de músicos'', disse Blum em entrevista ao podcast The Skinny Confidential Him & Her na semana passada.

Foi então que a cantora de ''On the floor'' sugeriu o nome de Bruno Mars. Na conversa, a cerimonialista afirmou que havia acabado de trabalhar em uma festa de casamento que teve o show do artista como um dos principais destaques. De acordo com ela, o americano recebeu US$ 5 milhões, cerca de R$ 30 milhões. A duração da performance, seguindo este preço, deveria ser de 45 minutos a 1 hora.

A festa de casamento, entretanto, nunca chegou a acontecer. Primeiro foi adiada em razão da pandemia de Covid-19, depois houve o término do relacionamento entre Jennifer Lopez e o atleta de beisebol, em 2021.

Um ano depois, a artista pop se casou com o ator Ben Affeck, com quem já havia se relacionado no passado. O casamento durou dois anos.

