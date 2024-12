Retrospectiva 2024: entre grandes shows, despedidas e traições, um ano movimentado na Cultura

A- A+

O ano de 2024 foi bastante movimentado no universo das artes e do entretenimento. De traições entre casais famosos que vieram a público ao anúncio da última turnê da carreira do baiano Gilberto Gil, teve de um tudo.

Foi neste ano em que a rainha do pop, Madonna, fez o maior show da sua carreira, em Copacabana, para um público de nada menos que 1,6 milhão de pessoas.

Quase no 'apagar das luzes' do ano, o amado Cinema São Luiz, na região central do Recife, foi entregue de volta à população. Dois mil e vinte e quatro também é o ano de Lia de Itamaracá: que completou 80 anos, se apresentou no Rock in Rio e foi homenageada por escolas de samba.

“Ainda Estou Aqui”

Premiado no Festival de Veneza, em setembro, “Ainda Estou Aqui” ganhou repercussão internacional, com destaque para a atuação de Fernanda Torres. O filme de Walter Salles obteve indicações aos principais prêmios da temporada, como Globo de Ouro e Critics Choice Awards, além de estar entre os pré-selecionados ao Oscar.

Adeus

Maior comunicador da história da televisão brasileira, Silvio Santos faleceu em maio de 2024 | Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Em 2024, o Brasil perdeu Silvio Santos. Também vimos partir Cid Moreira, Ney Latorraca, Elloco, Agnaldo Rayol, Alain Delon, Anderson Leonardo (Molejo), Antonio Cícero, Arthur Moreira Lima, Celso Marconi, Chrystian, Clóvis Pereira, Diana, Emiliano Queiroz, Ilva Niño, J. Borges, Liam Payne, Maggie Smith, Paulo César Pereio, Quincy Jones, Sérgio Mendes e Ziraldo.

São Luiz de volta

Cinema São Luiz | Foto: André Neyr/Arquivo Folha de Pernambuco

O aguardado retorno do Cinema São Luiz aconteceu em novembro, com a realização da 15ª edição do Janela Internacional de Cinema do Recife. O equipamento, que estava fechado desde 2022, retomou a sua programação com sessões nos finais de semana, enquanto continuam as obras de requalificação.

Separações

Iza e Yurio Lima | Foto: Reprodução/Instagram

Revelações sobre traições movimentaram a vida matrimonial dos famosos. No rol de separados, o cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa protagonizaram um rompimento digno de novela. Grávida da sua primeira filha, a cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima também viraram assunto com idas e vindas no casamento.

Shows internacionais

Madonna levou um público de 1,6 milhão à praia de Copacabana | Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Em 2024, astros da música pop mundial cantaram em solo brasileiro. Em maio, Madonna fez o maior show de sua história, na Praia de Copacabana, com um público de 1,6 milhão de pessoas. Bruno Mars passou 37 dias no Brasil, fazendo 15 shows em 5 cidades. “Bruninho” surpreendeu com sua simplicidade e carisma.

Eternos baianos

Caetano Veloso e Maria Bethânia realizam turnê juntos, que deve seguir até março de 2025 | Foto: Roncca/Divulgação

Dos shows que se destacaram no segundo semestre no Brasil, o que juntou os irmãos Maria Bethânia e Caetano num mesmo palco foi, decerto, o mais esperado. No Recife foram dois dias de ingressos esgotados. E dos ‘oitentões’ da MPB, Gil fará “Tempo Rei”, turnê de despedida, com show por aqui em novembro.

O “Caju” de Liniker

"Caju" é o segundo álbum solo de Liniker, que vem sendo muito elogiado por público e crítica | Foto: Reprodução/TV Globo

“Caju” é o segundo disco solo da cantora Liniker e, em 24 horas após lançado, alcançou 6 milhões de plays no Spotify, e foi eleito o "Melhor Álbum Nacional" de 2024 pela revista Rolling Stone. O álbum também conquistou o título de "Melhor Álbum" no Prêmio Multishow e Women 's Music Event Awards by Billboard.

Krenak na ABL

Ailton Krenak foi o primeiro indígena a ser nomeado para a Academia Brasileira de Letras | Mauro Pimentel/AFP

O ativista indígena Ailton Krenak, autor de livros, textos e artigos publicados no Brasil e no exterior, tomou posse da cadeira nº 5, na Academia Brasileira de Letras, que já pertenceu a Raquel de Queiroz. Ailton nasceu no Córrego do Itabirinha, em Itabira, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e pertence à etnia Krenak.

80 anos de Lia

Lia de Itamaracá se apresentou no Rock In Rio | Foto: Mauro Pimentel/AFP

Este foi um ano de esplendor para a Rainha da Ciranda, Lia de Itamaracá, que teve seus 80 anos de vida celebrados por escolas de samba do Rio e de São Paulo, apresentação no Rock in Rio e por homenagens locais. Mais recentemente, a cirandeira assumiu a pasta da Secretaria de Cultura do lugar que é seu sobrenome: Itamaracá.

Abramović em PE

"Generator" é o nome da obra que Marina Abramović trouxe a Pernambuco | Foto: Andréa Rêgo Barros/Divulgação

A artista sérvia Marina Abramović inaugurou, em fevereiro, sua primeira obra pública no Brasil. O lugar escolhido foi a Usina de Arte, em Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, que recebeu "Generator", um muro com 25 metros de comprimento, no qual estão aplicadas almofadas de quartzo rosa.

