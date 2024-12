A- A+

RETROSPECTIVA 2024 Retrospectiva 2024: relembre dez acontecimentos marcantes em Pernambuco Desabamento de teto de igreja, prisão de Deolane Bezerra no Recife e morte de atleta da base do Sport estão entre os principais fatos

Chegando à reta final de 2024, chegou o momento de relembrar os acontecimentos mais marcantes do ano. Para isso, a Folha de Pernambuco listou os dez fatos que tiveram maior repercussão no Estado no período.

Entre eles, o micro-ônibus que atropelou fiéis durante uma procissão, em Marcos Freire, no município de Jaboatão dos Guararapes, em março; o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em agosto; a prisão da advogada e empresária Deolane Bezerra, no Recife, em setembro; e a febre das armas de gel.

1) Bilhete Único

No dia 3 de março foi inaugurado o Bilhete Único no Grande Recife. O projeto do Governo de Pernambuco alterou a tarifa de mais de 70 linhas de ônibus do Anel B, que era R$ 5,60, para o mesmo valor do Anel A, de R$ 4,10.

O Bilhete Único segue a regra da integração temporal, que permite o pagamento de uma única tarifa para o usuário que pegar um ônibus entre terminais, em um período de até duas horas. Na estreia, a iniciativa foi bem aceita pela população. Relembre aqui e aqui.

Bilhete Único na Região Metropolitana do Recife. - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

2) Darik Sampaio

No dia 16 de março, o jovem Darik Sampaio, de 13 anos, foi morto após ser vítima de bala perdida durante perseguição policial a dois carros. Ele estava em frente a casa de uma amiga, no bairro de Jordão, Zona Sul do Recife. O caso do menino, atleta da equipe de futsal sub-14 do Sport, gerou grande comoção. Relembre aqui.

Darik Sampaio, atleta sub-14 do Sport morto a tiros em ação policial, no Recife. - Foto: Redes sociais/Reprodução

3) Micro-ônibus atropela fiéis

Em março, um micro-ônibus perdeu o controle e atropelou diversos fiéis durante uma procissão de Páscoa, em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes. Cinco pessoas morreram e outras 32 ficaram feridas. Em novembro, o motorista, o dono do veículo e o responsável pela manutenção foram indiciados por homicídio doloso e lesão corporal. Relembre aqui e aqui.

Micro-ônibus que atingiu fiéis em procissão em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes. - Foto: Paulo André Pedrosa/Folha de Pernambuco

4) Sinistro avenida Boa Viagem

Em julho, seis pessoas morreram em um sinistro de trânsito na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. Eles estavam em um carro e colidiram com uma árvore. Segundo o Instituto de Criminalística (IC), o veículo estava acima da velocidade permitida. Foram encontradas duas latas de cerveja no assento, e nenhum dos ocupantes estava com cinto de segurança. Relembre aqui.

Carro envolvido em sinistro na avenida Boa Viagem que deixou seis mortos. - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

5) Greve dos ônibus

Em agosto houve mais uma greve dos ônibus no Grande Recife. A categoria pedia mudanças como controle das horas e plano de saúde. Depois de três dias de paralisação, com grandes transtornos para a população, rodoviários e Urbana-PE chegaram a acordo com intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6). Relembre aqui e aqui.

Passageiros em busca de ônibus durante greve no Grande Recife. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

6) Ponte do Monteiro

Em agosto, a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, que liga os bairros da Iputinga e do Monteiro, foi inaugurada. Muito aguardado, o equipamento chegou para facilitar o deslocamento das pessoas entre as zonas Norte e Oeste do Recife. O investimento foi de R$ 44,9 milhões, com 70 metros de extensão, 20 metros de largura e 12 metros de altura. Relembre aqui.

Ponte Engenheiro Jaime Gusmão liga bairros da Iputinga e do Monteiro, cruzando o Rio Capibaribe. - Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

7) Morro da Conceição

Em 30 de agosto, o teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife, desabou. Duas pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas. Em dezembro, quatro pessoas foram indiciadas por homicídio doloso e lesão corporal leve. A estrutura foi reerguida e, no mesmo mês, recebeu a Festa do Morro, em uma celebração de fé e resiliência.

Desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

8) Deolane Bezerra

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas na Colônia Penal Feminina do Recife no dia 4 de setembro. Elas foram detidas por conta da Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro. No dia 23 do mesmo mês, todas as prisões foram revogadas pela Justiça.

Deolane Bezerra presa no Recife. - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

9) Armas de gel

Em dezembro, as armas de gel viraram febre no Grande Recife, causando transtornos a moradores de diversos bairros e necessitando até a atuação da polícia. Dezenas de jovens precisaram ser atendidos depois de sofrerem lesões nos olhos provocadas por disparos. Uma operação da polícia também apreendeu mais de 3,5 mil unidades irregulares que estavam à venda no Recife.

Armas de gel apreendidas pela polícia. - Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

10) Oropouche

Pernambuco viveu um surto de casos da Frebre do Oropouche, transmitida principalmente pelo mosquito maruim e pela muriçoca. De acordo com o relatório de arboviroses mais recente da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o Estado chegou a 170 registros da doença. Com sintomas que se assemelham aos da dengue e chikungunya, o surto gerou preocupação de autoridades sanitárias do Brasil. Relembre aqui.

Febre do Oroupouche. - Foto: Freepik

Veja também

Ano Novo Réveillon 2025: confira a programação de Recife e Jaboatão e saiba como será queima de fogos