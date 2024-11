A- A+

Jaboatão dos Guararapes Três pessoas são indiciadas pelo atropelamento causado por micro-ônibus em Marcos Freire Motorista, dono do veículo e responsável pela manutenção do micro-ônibus foram indiciados, por homicídio e lesão corporal

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) divulgou nesta quinta-feira (21) o indiciamento de três pessoas e o fim do inquérito do caso de atropelamento provocado por um micro-ônibus, que levou a óbito cinco pessoas e feriu outras dezenas, no último mês de março, durante o domingo de Páscoa, em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes. Os indiciados foram o motorista, o dono do veículo e o responsável pela manutenção. Não houve prisão.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, os indiciamentos foram por homicídio doloso e lesão corporal com dolo eventual, quando se assume o risco mesmo sem a intenção de matar. A conclusão do inquérito foi concluída quase oito meses após o acidente.

O delegado Seccional de Jaboatão dos Guararapes, Gilberto Loyo, comentou sobre o processo de investigação. "Foi uma investigação que prezou pela obtenção de indícios de autoria e, principalmente, pela junção de provas que comprovam a existência do crime, através de laudos e outras provas materiais obtidas", declarou.

Como aconteceu

Nas imediações da Escola de Referência em Ensino Médio - Adelaide Pessoa Câmara, na Avenida Barreto de Menezes, no trecho da 'ladeira da Adelaide', em Marcos Freire, por volta das 17h, o veículo do tipo micro-ônibus, fazendo a linha complementar Marcos Freire/Barra de Jangada (118), atropelou múltiplas vítimas que participavam de procissão religiosa em via pública. Cinco pessoas vieram a óbito e outras dezenas sofrendo lesões corporais.

Conforme divulgado, o micro-ônibus ultrapassou a coluna de veículos que se encontrava na descida da ladeira e chocou-se contra muro de uma residência, uma árvore, um poste de energia elétrica. O veículo atingiu vítimas ainda na calçada e, mais adiante na faixa de rodagem, só parando em razão do atrito dos seres humanos que estavam entre suas rodas e o asfalto.

Veja também

GUERRA Conflito na Ucrânia ganhou contornos de "caráter mundial", diz Putin