Quase oito meses após a tragédia, a Polícia Civil de Pernambuco apresenta, nesta quinta-feira (21), a conclusão do inquérito que apurou o acidente que matou seis pessoas na avenida Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Os resultados da investigação serão detalhados em entrevista coletiva de imprensa marcada pela Polícia Civil para 11h, no Recife.

Em 31 de março, Domingo de Páscoa, o motorista de um micro-ônibus perdeu o controle do veículo na ladeira, conhecida como Ladeira da Adelaide, desceu desgovernado de ré e atropelou dezenas de pessoas. Seis morreram e 29 pessoas ficaram feridas. As vítimas sofreram lesões corporais de diversas naturezas, incluindo gravíssimas.

Quatro pessoas morreram no local do acidente. A quinta morte foi confirmada no fim da noite do mesmo dia e a sexta, no dia seguinte.

O grupo de fiéis participava da caminhada Cristo Vive, organizada pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Segundo a Polícia Civil, o inquérito foi feito pela Delegacia Seccional de Jaboatão dos Guararapes. Outros detalhes serão repassados pela corporação na coletiva de imprensa.

As vítimas fatais tinha entre 21 e 68 anos.

O motorista do micro-ônibus, que operava a linha complementar 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada, fugiu após o atropelamento.

No entanto, ele foi identificado pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e prestou depoimento no dia seguinte ao caso, na Delegacia de Prazeres. As documentações do veículo estavam regulares, segundo a gestão municipal.

