Perambulando Conheça o novo projeto de receptivo turístico de Pernambuco, que teve início neste domingo (22) O Perambulando contará, inicialmente, com seis edições. As ações ocorrerão nos dois últimos domingos de dezembro, e nos quatro domingos de janeiro de 2025

A Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco deu início, neste domingo (22), ao projeto de receptivo a turistas e residentes “Perambulando”.

A ação tem o propósito de conectar os dois públicos em uma experiência cultural que celebra as tradições e o patrimônio pernambucano.

Perambulando

Inspirado no espírito do perambular – caminhar sem destino, mas com abertura para novas descobertas – o projeto transforma essa ideia em uma jornada significativa de valorização das raízes culturais e da inclusão social, propondo uma imersão nos ritmos e tradições locais.

A recifense e artista plástica Carolina Falcão pegou duas sombrinhas e dançou, junto ao cunhado, com o receptivo. Ela acabou de voltar para o Recife após mais de 30 anos morando em Brasília.

“Esse ritmo, o frevo, a gente nasce com ele. Então, fui dançar. O ritmo, a nossa cultura, é a minha paixão! Estou esse tempo todo sem brincar carnaval. Então, estou bastante animada para 2005”, contou a artista.

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery, a iniciativa foi cuidadosamente pensada para envolver tanto turistas quanto os próprios pernambucanos.

“Hoje começamos uma nova etapa, com um novo projeto, para trazer uma agitação cultural para a nossa capital. É uma mistura de toda a nossa cultura, que resgata nossas raizes e enaltece os artistas locais. Entendemos a importância do turismo para Pernambuco e contamos com o grande incentivo da governadora Raquel Lyra”, afirmou o secretário.

O projeto

O Perambulando contará, inicialmente, com seis edições. As ações ocorrerão nos dois últimos domingos de dezembro, e nos quatro domingos de janeiro de 2025.

A primeira edição contou com um cortejo que seguiu do Armazém 14, no bairro do Recife, em direção ao Marco Zero do Recife.

O cortejo interativo envolveu o público em uma celebração dinâmica, incentivando a conexão entre os visitantes, a comunidade local e as tradições pernambucanas.

