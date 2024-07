A- A+

internet Apagão cibernético vira meme nas redes Internautas usam as redes para fazer graça com o apagão que gerou caos global

Enquanto um apagão cibernético deixa aeroportos, TVs, bolsas de valores e até serviços de emergência fora de operação em todo o mundo, internautas usam as redes sociais para criar memes em torno da confusão global.

De Cristiano Ronaldo chorando à cartão de embarque escrito à mão, passando por cenas de séries e alegria por não precisar trabalhar numa sexta-feira, internautas usam as redes para fazer graça com o caos global.

Veja os mais compartilhados:

"Americanos correndo para o Twitter para checar porque 'apagão da Microsoft' está nos trends"

Americans running to Twitter to check why Microsoft outage is trending...#Outage



pic.twitter.com/QW27lKSBpg — MH Chronicle (@MHNewsDaily) July 19, 2024

"Um apagão de TI não vai me fazer parar de trabalhar"

"Todos os usuários do Windows hoje"

"O apagão da Microsoft derrubou a maioria dos aeroportos na Índia. Recebi o meu primeiro cartão de embarque escrito à mão"

The Microsoft / CrowdStrike outage has taken down most airports in India. I got my first hand-written boarding pass today pic.twitter.com/xsdnq1Pgjr — Akshay Kothari (@akothari) July 19, 2024

Eu: "Oi, Universo, Estou me sentindo confusa. Por favor, envie um sinal ou alguma orientação" O universo:

Me: Hey Universe, I'm feeling a little conflicted. Please send a sign or some guidance.



The Universe:#outage pic.twitter.com/vcBwl9tSsV — love&peace, heidi (@theheidifeed) July 19, 2024

"O estagiário que causou o apagão na Crowdstrike depois de baixar o Excel pensando ser um cupom de desconto"

That one intern who caused the Outage in Crowdstrike after downloading Excel.exe thinking its a free coupon.#microsoft #crowdstrike#outage pic.twitter.com/1pERxRCUIk — motherboard-doc (@motherboarddoc) July 19, 2024

