A- A+

FAMOSOS Apresentadora argentina desativa rede social após deboche sobre cabelo de Fernanda Torres À frente de programa em emissora local, Victoria Casaurang tira do ar perfil no Instagram após receber enxurrada de críticas de brasileiros

A apresentadora argentina Victoria Casaurang desativou sua conta no Instagram após receber uma enxurrada de críticas de brasileiros por meio da caixa de comentários na rede social.



Em programa na emissora local Canal De La Ciudad, ela e as colegas Paula Galloni e Mercedes Cordero teceram falas debochadas sobre o cabelo de Fernanda Torres durante a cerimônia do Globo de Ouro, em que a brasileira foi premiada com o troféu de melhor atriz em filme dramático pelo trabalho no longa-metragem "Ainda estou aqui".







"Ela estava tão convencida de que não ia ganhar que nem sequer foi penteada", afirmou uma delas, aos risos. A afirmação gerou revolta entre brasileiros, que se mobilizaram para "invadir" as redes sociais do trio com críticas.

"Como ousas falar de Fernanda Torres?", escreveu Tatá Werneck, indignada com as falas. Diante da repercussão negativa, Victoria Casaurang decidiu desativar temporariamente sua conta na rede social. Já Paula Galloni e Mercedes Cordero mantiveram a presença do perfil digital, mas passaram a limitar os comentários, para tentar frear o número de críticas.

Mercedes Cordero se manifestou sobre o caso por meio das redes. "Uma piada sobre o penteado de uma artista não a desqualifica. Há um país inteiro me atacando com mensagens realmente ofensivas, me ameaçando. Nunca me referi a ela em termos profissionais, nem zombei dela. Receber uma tonelada de insultos é desproporcional", declarou ela.

Veja o que argentinas falaram de Fernanda Torres

GENTE!? As apresentadoras argentinas Victoria Casaurang, Mercedes Cordero e Paula Galloni debocham de Fernanda Torres em programa de televisão:



"Estava tão convencida que não ganharia que nem foi penteada." pic.twitter.com/VnH9LqdYxY — Séries Brasil (@SeriesBrasil) January 10, 2025

Veja também

FAMOSOS Chay Suede abre o jogo sobre virilidade, amor e sexo no casamento