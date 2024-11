Ariana Grande revela planos para a carreira de atriz após estreia de ''Wicked''

A- A+

Após conquistar o mundo da música com sucessos como "thank u, next" e "Dangerous Woman", Ariana Grande está pronta para voltar às origens e focar em atuar. Durante uma entrevista no podcast Las Culturistas, apresentado por Bowen Yang e Matt Rogers, na última quinta-feira (7), a artista compartilhou seus planos de priorizar projetos de atuação nos próximos anos.



A notícia surge pouco antes da estreia do filme "Wicked'', marcada para 21 de novembro nos cinemas brasileiros, onde Ariana interpreta Glinda, a Bruxa Boa, em uma das adaptações mais aguardadas do ano.

Embora já tenha trabalhado em produções audiovisuais como "Não Olhe Para Cima" e "Hairspray Live!", Ariana quer explorar papéis que realmente permitam que ela mergulhe em diferentes facetas.

“Quero papéis que me desafiem, onde eu possa realmente honrar o material. Só de falar sobre isso já fico emocionada,” destacou a cantora em entrevista.

Um retorno às origens

A artista, que começou sua carreira interpretando a Cat Valentine nas séries “Victorious” e “Sam & Cat”, já havia demonstrado seu talento nos palcos da Broadway ainda adolescente. Agora, aos 30 anos, ela sente que chegou o momento de retomar esse lado de sua carreira.

“Reconectar-me com essa parte de mim que iniciou no teatro musical, usar essas partes de mim em personagens, vozes e canções, é algo muito especial”, disse Ariana.

A partir do papel em "Wicked", ela promete se dedicar a novos projetos no cinema e no teatro, áreas que considera “curadoras” e que a “alimentam” de uma forma diferente.

A trama apresenta uma visão alternativa do universo de Oz, revelando a história e os conflitos das bruxas muito antes da chegada de Dorothy. Para Ariana o projeto é um marco em sua carreira e representa uma volta ao seu ponto de partida.

“É como fechar um ciclo, voltar a algo que sempre amei. Quando vi "Wicked" aos dez anos, fiquei encantada, e hoje poder fazer parte disso é como um sonho se tornando realidade,” compartilhou a atriz.

Nova fase

Durante um evento de imprensa na Austrália, Ariana Grande explicou que escolheu usar seu nome completo, Ariana Grande-Butera, nos créditos de "Wicked", em homenagem à sua infância e à época em que assistiu ao musical pela primeira vez.

Esse detalhe foi pensado como um tributo pessoal e uma forma de honrar suas raízes e memórias. Essa escolha, segundo ela, não é apenas simbólica, mas representa o compromisso que tem com essa nova fase profissional.

“Tecnicamente é o meu nome de garotinha, tecnicamente é o nome da pequena Ari”, disse ela em entrevista ao The Streaming Service Podcast. “Eu sinto que essa experiência foi como voltar para casa. Eu sinto que eu vim para casa, para mim mesma, de várias maneiras através do que aprendi com a Glinda, com a Elphaba”.

“Esse era o meu nome quando eu fui ver a peça quando tinha 10 anos. E me pareceu um jeito amável de honrar isso. Foi como encerrar um ciclo, pareceu algo que eu deveria fazer”, acrescentou ela.

Os fãs de Ariana Grande ainda poderão esperar novos lançamentos musicais, shows e aparições nos palcos. Embora o ritmo de lançamentos seja menor, a artista garante que sua paixão pela música continuará viva.



“Eu sempre farei música, sempre estarei no palco, mas não no mesmo ritmo que mantive na última década. Quero explorar outros caminhos e sinto que a atuação é o que mais faz sentido agora,” enfatizou em entrevista ao podcast "Las Culturistas" .

Veja também

celebridades Manu Gavassi anuncia gravidez de cinco meses e exibe barriguinha: "Cinco meses de (ainda mais) amor"