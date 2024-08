Ator de "Power Rangers" é procurado pela polícia após ser acusado de agredir idoso de andador

A- A+

Um mandado de prisão foi emitido na quarta-feira para o ator, Hector David Rivera, de 35 anos, que durante anos foi o Ranger Verde da série de TV "Power Rangers". O pedido de prisão veio após o surgimento de um vídeo no qual ele aparece empurrando um idoso que usava um andador, disseram policiais em Idaho.

O vídeo, capturado na sexta-feira pela câmera de uma pessoa que passava pelo local, começa com uma disputa por uma vaga de estacionamento entre um homem vestindo uma camisa do New England Patriots e outro que estava usando um andador.



Termina com o primeiro homem empurrando o outro ao chão antes de entrar em uma caminhonete preta. Rivera foi acusado de agressão leve em Idaho, disse Carmen Boeger, porta-voz do Departamento de Polícia de Nampa, uma cidade a oeste de Boise com mais de 100 mil habitantes.



O vídeo de 14 segundos não tem áudio e não mostra toda a interação. Mas a caminhonete parece estar estacionada em uma vaga para pessoas com deficiência, e Boeger disse que a disputa começou por causa de uma vaga de estacionamento.

A polícia de Nampa identificou Rivera postando o vídeo nas páginas de mídia social do departamento e pedindo ajuda ao público, disse Boeger. Um mandado de prisão foi emitido na quarta-feira, e o nome da vítima não foi divulgado.

“Nossa comunidade não só nos apoia, mas também apoia nossa busca por pessoas que cometem crimes”, disse Erick Moore, um policial de Nampa, em uma entrevista na quarta-feira. “Eles realmente se mobilizaram e nos ajudaram a identificar rapidamente essa pessoa.” O vídeo foi originalmente divulgado pela estação de televisão KTVB de Boise e outros veículos de comunicação.

Rivera é residente da Flórida e de Idaho, mostram os registros estaduais. Ele foi acusado de um delito menor, em vez de um crime, porque o homem que ele empurrou disse à polícia que não foi ferido no incidente, disse Boeger.

A acusação de delito menor acarreta uma sentença máxima de seis meses, caso condenado, e uma multa máxima de US$ 1.000. O mandado de busca e as acusações não estavam imediatamente disponíveis, e os representantes de Rivera não responderam aos pedidos de comentário.

Rivera, cujo nome artístico é Hector David Jr., interpretou o Ranger Samurai Verde nas adaptações de televisão e cinema em live-action de 2011 a 2015. Ele também apareceu no filme “Percy Jackson e os Olimpianos: O Ladrão de Raios” (2010), entre outros filmes e programas.

Ele estava programado para falar no festival Magic Valley Comic-Con neste fim de semana em Twin Falls, Idaho, mas foi substituído após o incidente no estacionamento, de acordo com Larissa Long, diretora executiva da conferência.

Os registros do tribunal mostram que Hector David Rivera Jr., de 35 anos, foi acusado de outros crimes no passado, incluindo resistência à prisão no Condado de Hillsborough, Flórida, em janeiro de 2023 e agressão relacionada à violência doméstica no Condado de Broward, Flórida, um mês depois. Não ficou imediatamente claro se Rivera foi condenado ou cumpriu pena de prisão.

Veja também

5 atividades para aproveitar em família nas últimas semanas de férias